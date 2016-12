Durant l’any passat, el 65 per cent dels residus generats pels solsonins es van recollir a través dels contenidors de rebuig i, per tant, no es van reciclar. Van ser 2.617 tones que van anar a parar a l’abocador comarcal i que van suposar un cost de 291.000 euros per a les arques municipals. Reduir el volum de rebuig i fomentar el reciclatge és l’objectiu de la campanya que la regidoria de Medi Ambient engega aquesta setmana sota el lemaEls pròxims dies de mercat d’aquest mes de desembre, el 18, 22, 24, 29 i 31, de deu del matí a dues del migdia, hi haurà un estand informatiu instal·lat al vestíbul de la casa consistorial. Repartirà díptics editats especialment per a l’ocasió i calendaris de paret de recollida de residus –per primera vegada no es bustiaran als domicilis com fins ara–, a més de regalar una flor (pensament) a tothom que s’hi aproximi.D’aquesta manera es vol conscienciar la població de Solsona de fer una correcta selecció en origen dels residus; potenciar la participació de la ciutadania en el procés de recollida selectiva; aproximar el sistema de recollida selectiva als veïns i explicar-los els costos del servei.De fet, segons constata Antoni Carralero, regidor de Medi Ambient,Mentre que el 2014 l’Ajuntament va haver de pagar 291.000 euros per les 2.617 tones de residus no reciclats, les 1.400 tones restants, que es van recollir selectivament, van costar fins a 10 vegades menys.L’Ajuntament té congelada la taxa d’escombraries des de fa exercicis, si bé cada any l’Agència de Residus de Catalunya augmenta progressivament el gravamen per tona de rebuig de residu que es destina a l’abocador –actualment és de 19 euros amb la previsió que s’incrementi a l’abril–. A més, la taxa fixada pel Consell Comarcal passarà el 2016 dels 45 als 47 euros la tona.Per tant,, tal com assenyala Carralero. L’any que ve la taxa es mantindrà intacta. Amb tot, a partir de propers exercicis,