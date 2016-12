Nou sistema d'etiquetatge verd dels vehicles amb sis colors Foto: Departament de Territori i Sostenibilitat

Catalunya ha reduït les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle un 8% en un any i ja se situa en nivells molt similars als de 1992. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que des d'aquest dijous és a la cimera del clima de les Nacions Unides a París , ha presentat les darreres dades sobre emissions de diòxid de carboni (CO2), corresponents al 2013. Des del màxim de 59,6 milions de tones de CO2 del 2005, Catalunya ha reduït en prop d'un 30% les emissions. "En la darrera dècada, Catalunya ha complert sobradament els objectius de Kyoto" i l'objectiu és "anar progressant cap a una economia que al final sigui neutra en carboni i, en definitiva, menys contaminant", ha celebrat Vila.La reducció més important s'ha produït especialment en els sectors industrials i en la producció d'electricitat amb combustibles fòssils. Pel que fa al sector dels transports, incloent-hi l'aviació civil i el transport marítim, per carretera i el ferrocarril, les emissions han caigut un 28% des del màxim històric del 2007. El 2012 van baixar només un 1,5%, el 2013 es van començar a estabilitzar i, tenint en compte les dades de venda de combustible del 2014, aquesta tendència a la baixa es podria haver acabat. Les emissions corresponents als residus i l'agricultura també es van reduir, al voltant d'un 2%, el 2013."Sabem que una de les polítiques que més incidència té en la reducció d'emissions és la de mobilitat: hem d'afavorir el transport públic i anar reconvertint el parc de vehicles contaminants en un de no de contaminants", ha defensat Vila. El conseller ha destacat també els "efectes positius sobre la salut pública" de "l'oportunitat de fer possible un aire més net".Segons Vila, Catalunya està en disposició de complir els objectius fixats per Brussel·les per al 2020: a l'estat espanyol li toca reduir en un 10% les emissions produïdes pels sectors considerats difusos (els que no estan sotmesos a la directiva de comerç de drets d'emissió) respecte les del 2005. El govern espanyol no ha repartit aquest esforç entre les comunitats autònomes, però el projecte de Llei del canvi climàtic de la Generalitat planteja un objectiu superior, del 15%. I des del 2005, Catalunya ha aconseguit disminuir aquestes emissions dels sectors difusos en un 20%. Vila ha advertit, però, que davant l'escenari d'una possible recuperació econòmica caldrà intensificar les polítiques climàtiques."Al Govern tenim ja un projecte de Llei d'adaptació i mitigació el canvi climàtic aprovat i pendent que el Parlament de Catalunya el vegi i el faci seu definitivament", ha recordat el conseller. Vila ha lamentat que, en canvi, "el govern d'Espanya que presideix Mariano Rajoy té una agenda antiga, més preocupada per qüestions nacionalistes o patriòtiques que per donar compliment al que els ciutadans ens exigeixen, que és una lluita important contra les emissions de CO2 i, en definitiva, unes polítiques ambientalment compromeses". "El que ha de fer el govern d'Espanya és activar-se perquè és lamentable que tot just ara al 2015 vegi que s'ha de posar a legislar en matèria d'adaptació al canvi climàtic", ha criticat Vila, en referència a la llei que Rajoy va anunciar aquest dilluns passat París.El conseller de Territori i Sostenibilitat és a la cimera del clima COP21 precisament per "acreditar que Catalunya té una llarga tradició de compromís ambiental, està implementant uns objectius que són molt ambiciosos des de molts punts de vista i que ja ara han donat els seus resultats". Vila, a més, ha reivindicat "un paper important per a les subnacions, segons el terme de les Nacions Unides, per a les regions i grans ciutats, en la seva contribució a la lluita contra la mitigació i adaptació al canvi climàtic".Santi Vila ha tingut aquest dijous una intensa activitat en el marc de la COP 21 de París, just la vigília de l' arribada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau . Entre altres trobades i activitats, ha anunciat que Catalunya estrenarà en el primer trimestre del 2016 un nou sistema propi d'etiquetatge verd dels vehicles . "Els que siguin menys contaminants tindran estímuls i al·licients, com descomptes a la xarxa d'autopistes de la Generalitat i als aparcaments, zones blaves i verdes dels municipis", ha explicat. Aquesta certificació voluntària consistirà en vuit categories, identificades amb un número i color específic, en funció del potencial contaminant de l'atmosfera de cada vehicle per òxids de nitrogen (NOx), partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de carboni (CO2).