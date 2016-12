Fer conèixer la qualitat de l’aire a tots els ciutadans i difondre continguts sobre aquest àmbit en nivells acadèmics superiors és una de les mesures que forma part del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire-Horitzó 2020 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat a difondre el seguiment diari de la previsió a 48 hores dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona, dins del pronòstic de la qualitat de l’aire que es fa públic a través de la web www.airemes.net . Aquesta àrea comprèn les zones declarades de protecció especial de l’ambient atmosfèric per superacions dels contaminants òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10). A més d’aquest dos, el web també explica els nivells assolits en ozó troposfèric (O3).La informació inclourà per primer cop la interpretació en continu de la interacció de tres models matemàtics calibrats amb les mesures a temps real de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).Amb aquesta iniciativa es vol millorar la difusió de la previsió de la qualitat de l’aire a les zones més vulnerables per l’alta densitat de població i els nivells moderats i elevats de contaminació. Aquestes eines, de fet, també permeten avisar a totes les administracions competents en cas d’episodis de contaminació amb una antelació de 48 hores, garantint així la comunicació i la coordinació.El web introdueix les eines tecnològiques i matemàtiques de modelització atmosfèrica en els continguts d’ensenyament avançats de batxillerat i universitaris:· Model meteorològic a escala sinòptica i radiosondatges de temperatura i pressió de les diferents capes de l’atmosfera· Model d’emissions dels contaminants dels principals focus industrials de la conurbació de Barcelona, del trànsit previst amb la corba de velocitats i de la tipologia del parc de vehicles i les emissions dels vaixells i els avions· Model de reaccions químiques i fotoquímiques dels contaminants en funció del seu transport, la temperatura i la radiació solar.L’objectiu principal dels nous continguts és consolidar la transparència i facilitar la informació de servei públic al ciutadà a tots els nivells, des del més elemental, en format de colors indicatius de la contaminació, fins al, per a qui vulgui interpretar amb màxima precisió matemàtica i tècnica els continguts.