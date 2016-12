Instal·lació d'una antena nodal de guifi.net a Elx.

La Fundació guifi.net ha rebut el 16 de novembre a Brusel·les, de la mà del comissari Günter H. Oettinger per a l'Economia i la Societat Digital de la Comissió Europea, el premi com a millor iniciativa per a la Banda Ampla de nova generació del 2015 en la categoria de «models innovadors en finançament / models econòmics i inversió» en reconeixement al model desenvolupat i considerar-lo un model de referència per a la inspiració de molts altres projectes de banda ampla de nova generació a Europa.Com a fites remarcables aconseguides en els darrers anys destaquen, entre d'altres:- Fer possible que prop de cent mil persones accedeixin a Internet a través de la Xarxa de Comuns des d'unes 30.000 llars i ubicacions diverses, principalment a Catalunya, però també en altres llocs de la península Ibèrica, i col·laborant amb iniciatives similars arreu del món.- Tenir en funcionament 18 punts de presència amb fibra òptica repartits en diverses comarques de Catalunya.- Haver desplegat amb èxit fibra òptica fins a les llars, no només a zones urbanes i industrials, sinó també a entorns rurals a on s'han connectant granges i cases de pagès, i haver demostrat, d'aquesta manera, que en aquests llocs la fibra òptica no només que és viable, sinó que també és la tecnologia més idònia per connectar-los a Internet.- Aconseguir que les comarques de Catalunya on la Xarxa de Comuns té més presència siguin les que presenten un índex més alt d'adopció de la banda ampla a les llars, segons dades d'IDESCAT, a on destaca la comarca d'Osona com la primera comarca catalana que ha assolit i superat els nivells de la mitjana europea.- El compromís inequívoc amb la qualitat de l'accés a Internet al territori, el qual es materialitza amb la posada en funcionament de punts d'intercanvi de trànsit de proximitat. Fruit d'aquest compromís, guifi.net s'ha convertit en poc temps en un dels majors intercanviadors de trànsit al punt neutre de Catalunya (CATNIX).- Participació activa a consorcis i projectes de recerca nacionals i internacionals dels àmbits tecnològic i socioeconòmic.La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net és una organització no governamental, sense obediència política i sense ànim de lucre ni conflicte d'interessos amb els participants que promou i gestiona la Xarxa de Comuns.Podeu contactar amb la fundació escrivint a fundacio@guifi.net