Unió de Pagesos alerta que la carn de porc ha cotitzat en les últimes setmanes a un preu inferior al del cost de producció, arribant a la setmana 46, del 12 al 19 de novembre, a Mercolleida, a un valor inferior a un euro per quilo (0,992), cotització a la qual no s’havia arribat des de 2009, mentre el cost de producció, segons dades de SIP Consultors, ha estat de 1,090 euros per quilo durant el primer semestre d’enguany.Tot i que la tendència habitual és que en els mesos de tardor el preu de porc baixi i es recuperi a finals de gener, aquest any la producció ha augmentat, mentre que el consum s’ha mantingut estable.Segons l’enquesta ramadera del Ministeri d’Agricultura del maig de 2015, el nombre d’animals havia augmentat un 7,69 per cent a Catalunya (a l’Estat un 4,94 per cent); un 12,69 per cent el nombre de garrins i un 9,8 per cent el nombre total d’animals d’engreix (un 6,09 per cent a nivell estatal).Preus cotitzats de la carn de porc a Mercolleida 2014 i 2015