La Fageda d'en Jordà és un formiger de gent els caps de setmana de tardor. Foto: Martí Albesa

La Fageda d'en Jordà ha registrat el seu rècord de visitants en un sol dia aquesta tardor. Des que el parc va instal·lar els comptadors de passejants, mai abans s'havien registrat 2.500 persones en un únic dia. Va ser el 12 d'octubre i, a falta de tenir les dades exactes d'aquest cap de setmana, tot sembla indicar que es ahir i abans d'ahir va tornar a haver-hi la mateixa afluència de visitants.Fins ara, el rècord de visitants era l'1 de novembre de l'any passat, amb 1.700 persones. Els responsables asseguren que el programa de TV3 Catalunya Experience dedicat a la Fageda ha fet augmentar de manera considerable la gent atreta per aquest bosc garrotxí.El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, alerta que "aquestes massificacions no són bones ni per la Fageda ni per la qualitat de la visita que el parc vol oferir". Per això reclama un millor repartiment de les visites en l'espai i el temps. Tot i així, assegura que és difícil de fixar on és el límit de visitants que la Fageda pot suportar.Puig confia que abans de Setmana Santa ja es vegin les primeres mesures per garantir la seguretat dels visitants que va prometre el conseller Santi Vila , com una millor senyalització de les zones d'aparcaments i una major promoció del transport públic entre Olot i la Fageda.Tardarà una mica més el camí que ha d'unir els aparcaments de Can Blanc amb els del Volcà Santa Margarida. La idea és que segueixi el traçat de la carretera vella de Santa Pau i estigui adaptat per a vianants i biciclistes.