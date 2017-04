Manifestació en defensa del territori a Santa Maria de Palautordera. Foto: Jordi Purtí

Prop d’unes tres-centes persones s’han manifestat aquest diumenge al migdia fent una marxa reivindicativa entre els municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera per protestar en contra dels projectes considerats especulatius que es volen portar a terme Parc Natural del Montseny.En aquest sentit, la coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat un seguit d’al∙legacions i consideracions amb a uns quants projectes que, des d'aquest mateix organisme s'estan promovent dins de l’espai protegit del Montseny.La construcció d’un nou edifici al cim del turó de l’Home per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la carretera que es vol construir entre les Illes i Sant Marçal i la macrodepuradora a la Vall de Santa Fe, són els tres projectes conflictius.La marxa reivindicativa que té el suport de vint-i-tres entitats mediambiental i ecologistes del Baix Montseny també ha rebut mostres de suport d’altres entitats com ecologistes en acció, Depana i Seover life. Entre els manifestants també hi havia Benet Salellas, diputat de la CUP.