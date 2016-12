Imatge de l'excursió reivindicativa del passat 25 de setembre en defensa del Montseny. Foto: CSM.

Aquest pròxim diumenge 25 d'octubre, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, entitat ecologista que treballa per a la defensa dels valors naturals, convoca la II Marxa pel Territori sota el lema «Ni asfaltatge ni especulació» en defensa del Montseny, actualment amenaçat per diversos projectes:— la destrucció de la riba de la Tordera;— el projecte constructiu al Turó de l'Home;— la carretera al cor del Montseny;— la megadepuradora a Santa Fe;La Marxa s'iniciarà a les 11:00 h del matí a la plaça de l'Església de Santa Maria de Palautordera amb la intenció de concentrar-se a les 12:00 h a la rotonda de Sant Esteve de Palautordera.