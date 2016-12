En l'escrit que el Govern del PP ha adreçat a la Generalitat, es parla de possible inconstitucionalitat de pràcticament tots els articles, a excepció d'alguns pocs. Així doncs, es qüestionen les mesures contra el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, les mesures contra els talls de subministres, la garantia d'accés als serveis bàsics i la cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. Per al PP tan sols caldria salvar les ajudes i les garanties públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors.

Avui s'ha fet públic que el Govern del PP ha comunicat per carta a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d'alguns dels articles de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Per aquest motiu, el PP ha demanat una comissió bilateral Estat-Generalitat en la qual tractar aquest tema. El termini oficial per presentar un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional acaba el proper 6 de novembre. Si s'acorda la creació de la comissió bilateral, el termini s'ampliarà automàticament fins el 5 de maig de 2016.Fa poques hores, el mateix govern de la Generalitat ho ha confirmat al grup promotor de la Llei 24/2015, que, com és àmpliament sabut, és el resultat de l'aprovació el passat juliol de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Mesures Urgents per fer front a l’emergència d'habitatge i a la Pobresa Energètica impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori DESC.I no només això, sinó que també durant el dia d'avui, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern del PP contra la darrera modificació del Codi de Consum que preveia, entre d'altres coses, mecanismes de protecció de les persones comsumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris i mesures contra la pobresa energètica. Això significa que, ara mateix, l'única llei en vigor que planteja mesures de protecció i garantia d'accés als subministraments bàsics és la Llei 24/2015.Des del grup promotor de l' Aliança contra la Pobresa Energètica estem plenament convençudes de la constitucionalitat de la Llei 24/2015 i de la necessitat de la seva vigència per aturar l'emergència d'habitatge. La norma fou avalada pels juristes del Parlament i aprovada per quasi unanimitat (només amb les abstencions del PP i Ciutadans en alguns articles). També estem plenament segures de la necessitat d'una llei que reclamàvem des de fa més de 6 anys i que aporta eines imprescindibles per aturar l'emergència d'habitatge, un dels problemes que més afecta a la majoria de la població i que ha generat una alarma social molt important. Fet que explica el suport majoritari de la població i de tots els sectors professionals implicats en aquesta llei.Això significa que el Govern de Mariano Rajoy qüestiona pràcticament la totalitat de les eines que la llei 24/2015 ha posat sobre la taula per obligar els bancs i les empreses subministradores a assumir les seves responsabilitats davant els efectes més dramàtics de la crisi. Moltes d'aquestes mesures les va avalar el mateix PP català en la votació de la llei el passat juliol.Està claríssim que l'objectiu del PP no és la constitucionalitat de la llei 24/2015, sinó defensar un cop més i sense escrúpols els interessos dels bancs i les empreses subministradores, en contra dels drets essencials de la majoria.La carta que ha escrit el govern del PP, l'han dictat i redactat en realitat la banca i les empreses subministradores. Podem demostrar aixo anterior, ja que en els darrers dies ens han arribat diverses filtracions d'entitats financeres que el Govern del PP faria aquest pas.La Llei 24/2015 planteja mesures reals i efectives per acabar amb els desnonaments i els talls de subministrament i planteja obligacions per als seus responsables. Per això els fa por. Moltes altres comunitats autònomes s'hi estan inspirant per tirar endavant lleis similars que garanteixin els drets més bàsics de la gent, ja sigui a través d'iniciatives legislatives populars o per iniciativa dels mateixos governs autonòmics. Com per exemple Múrcia, Balears, València, Andalusia o Madrid, entre altres.Seguirem defensant amb total contundència aquesta llei, que és plenament vigent i que defensa el nostre dret a un habitatge digne com cap altra llei ho ha fet fins ara.Defensar el dret a l'habitatge digne vol dir avui més que mai aplicar i consolidar aquesta nova Llei com quelcom irreversible i imprescindible. Per aquest motiu continuarem treballant i exigint la seva aplicació i avui més que mai, instem els Ajuntaments i la Generalitat a què continuïn desplegant els recursos que facin falta per a la seva aplicació efectiva.Advertim el Partit Popular, que sabem perfectament que això es una carrera de fons i que coneixem bé els que amb una sola trucada volen tombar lleis. Portem des del 2009 defensant els nostres drets i no es el primer cop que intenten carregar-se una ILP o qualsevol intent de modificar les lleis criminals que permeten a bancs i subministradores seguir fent negoci, a costa del sofriment de la majoria de la població.En els propers dies anunciarem mesures de pressió contundents al Partit Popular, així com els propers passos que farem per defensar el dret a l'habitatge digne.Avui ha quedat clar que el Partit Popular, la banca i les empreses subministradores intenten un cop més no assumir les seves responsabilitats en la protecció dels drets més essencials de les persones. La nostra resposta és clara: la Llei contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica no es toca!