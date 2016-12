Troncs caiguts, vegetació en mal estat i deixalles omplen el Fluvià. Foto: Andreu Oliveras

Els propers dies l'ajuntament d'Olot neteja el Fluvià al seu pas per la ciutat. Foto: Andreu Oliveras

Olot neteja el riu Fluvià al seu pas per la ciutat. Les feines de millora consisteixen a retirar arbres en mal estat i d'altres que havien crescut descontroladament a la llera del riu. Durant les properes setmanes, els tècnics també tallen els arbustos i retiren tots aquells troncs i brutícia que es troba en mig del Fluvià.Feia quatre anys que la ciutat no neteja els prop de sis quilòmetres de riu que van des del Tossols fins a les Tries. La forta calor d'aquest estiu ha fet avançar els treballs de millora ja que, com explica el regidor de Medi Ambient - Josep Guix -, "és possible que tinguem una tardor amb pluges importants".Guix ha recalcat que l'objectiu és aconseguir que "l'aigua no inundi la ciutat". Segons el regidor socialista, si els tècnics no netegessin la llera, l'aigua arrossegaria troncs i altres tipus de brutícia que llavors embossaria els ponts.Els arbres i altres restes vegetals que retiren del Fluvià es porten a la planta de compostatge de la Garrotxa, on es tallen i es converteixen en estelles de biomassa, que llavors l'ajuntament ven per utilitzar en calderes.L'equip de govern sociovergent està treballant en un projecte integral del riu Fluvià que pretén posar-hi passeres, eliminar alguns desaigües i habilitar un passeig fluvial "perquè els olotins visquin de cares al riu", ha explicat Josep Guix. El projecte formarà part del pla de govern que s'aprovarà aquesta tardor.