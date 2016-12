Les associacions catalanes de premsa, revistes i mitjans digitals membres de la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals (AMIC, ACPC i APPEC), que agrupa més de cinc-cents mitjans d'informació, han publicat aquest dimecres, dia 23, un editorial conjunt titulat " Voteu en gran ".El text defensa la democràcia i la llibertat de premsa i denuncia "les intolerables pressions cap els mitjans públics i l'actitud dels mitjans de l'Estat que pretenen crear un clima informatiu irrespirable".Aquest editorial, que a partir de les nou del matí donaran a conèixer més d'un centenar de publicacions i mitjans digitals, vol cridar l'atenció "per la intolerable pressió que s'ha exercit sobre els mitjans de comunicació públics d'aquest país, l'actitud agressivament propagandística dels mitjans de l'Estat que pretén fer irrespirable el clima informatiu de la campanya electoral i el bombardeig amb tota mena de mentides, exageracions i distorsions de la realitat per part de tots els mecanismes de l'Estat".Amb aquest editorial, des de la Federació es vol deixar clar a la ciutadania que "no hi ha res que no es pugui decidir a través de les urnes i animar a tothom a que "voteu el que voteu, voteu en gran".

La campanya del 27-S, en directe a NacióDigital

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S

Mapa interactiu: quins municipis han visitat els set caps de llista?

Enquesta: què votaràs el 27-S?

La porra del 27-S: reparteix els 135 diputats del Parlament

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S