Maqueta del projecte Aquam que promouen la Fundación Mar, la Fundación Abertis i l'Ajuntament de Pals als antics terrenys de Radio Liberty.

El partit ecologista Els Verds-Alternativa Verda , fundat el 1983 a La Bisbal d'Empordà, i l'associació Una Sola Terra, actives durant dècades en defensa del patrimoni natural de les contrades gironines, han fet pública l'oposició a la construcció del complex Aquam, impulsat per la Fundació Mar , en els terrenys que varen ocupar les instal·lacions de Radio Liberty a la platja de Pals.Durant els anys setanta i vuitanta el desmantellament de les antenes i edificis de Radio Liberty i el retorn al poble de les 33 hectàrees d'altíssim valor ambiental, expropiades pel govern franquista, va ser una de les principals reivindicacions dels grups ecologistes gironins i del Moviment Ecologista Català (MEC). Aquesta reivindicació s'afegia en molts manifestos acordats, en les revistes del moviment, com Userda, i també en les campanyes de defensa de la zona volcànica de la Garrotxa i dels aiguamolls de l'Empordà. Ara no es vol respectar una reivindicació històrica del MEC.Radio Liberty (també «Radio Free Europe»), finançada per la CIA, es va destinar des de l'inici de les seves emissions, el 23 de març de 1959, a la contrapropaganda anticomunista als països de l'Est fins que la caiguda del mur de Berlín i la «perestroika» de Gorbatxov van fer-me obsoleta la finalitat subversiva. Radio Liberty era per a molts independentistes un símbol d'una Catalunya colonitzada.Quan el 2006 es dinamitaren les antenes van restar drets els edificis originals que amb els anys van quedar en un lamentable estat de degradació. La Generalitat ha menystingut aquesta situació i ha retardat les negociacions amb la Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente per a l'enderroc definitiu i el sanejament del solar. Una desídia semblant a la que ha manifestat per recuperar la finca de Torre Mornau, situada a cavall dels municipis de Perelada, Pau i Castelló d'Empúries, ubicada dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquesta finca en què Alternativa Verda o la Cooperativa Integral Catalana proposaven un projecte de restauració per situar-hi un complex de característiques semblants a l'Aquam, té 5.345 metres quadrats (l'edifici d'Aquam a la platja de Pals n'ocuparia 5.400) i 90 hectàrees. Torre Mornau, antiga instal·lació militar, pertany ara a l'Incasol, qua al seu moment en demanava dos milions d'euros.Alternativa Verda i Una Sola Terra es manifesten totalment contraris a ubicar el complex Aquam en els terrenys de Radio Liberty existint finques abandonades, com Torre Mornau, i altres indrets més adients. Reconvertir, per exemple, una part del camp de golf de Pals per al projecte podria ser una altra alternativa, com s'ha fet en algunes instal·lacions semblants a Califòrnia.Els terrenys de Radio Liberty han de ser retornats a la societat i a la platja de Pals per al gaudi i l'oci popular. La magnífica platja, amb vistes a les illes Medes, conseqüència de les dues desviacions que ha sofert el Ter en el curs de la Història, recuperaria una part del seu malmès paisatge.Als ecologistes els preocupa que darrere les bones intencions científiques i ecologistes de la fundació promotora s'hi puguin amagar interessos urbanístics i negocis turístics encoberts que utilitzen la proclama ambiental com a esquer. «Estem en un cas semblant al projecte de la Bulli Foundation a la Cala Montjoi? No és una política de protecció coherent que s'enderroqui el Club Mediterranée al Cap de Creus (decisió que es va aplaudir) i es vulgui ara privatitzar una part de l'emblemàtica platja de Pals?»En tot cas els ecologistes lamenten la manca de transparència que ha tingut el projecte durant la seva gestació per part de l'Ajuntament de Pals, la direcció del Parc Natural del Montgrí i el Departament de Territori i Sostenibilitat i, especialment, la concessió dels terrenys per 50 anys atorgada pel Govern Rajoy, un fet «sorprenent en moments de ruptura amb Madrid com els que vivim».