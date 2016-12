El garrotxí Santiago Vilanova (Olot, 1947), periodista, escriptor i consultor ambiental, recupera a L'ànima del volcà (Editorial Base) el seu possible alter ego, el periodista Marc Dosrius (El secret d'Hiva Oa, Laertes, 1998), per a bastir una narració iniciàtica pels volcans mítics del planeta, començant pels més pròxims al propi autor, que va descobrir durant la infantesa i l'adolescència a la Garrotxa.Vilanova —que va promoure des de l'associació Una Sola Terra les Jornades Internacionals de Vulcanologia (Olot, 11995-2008)— s'endinsa en aquesta la seva quarta novel·la, amb diversos gèneres literaris, des de la ciència-ficció fins a la intriga i el món oníric dels somnis, a través de la pintura, el cinema i la lírica —tres de les seves passions vitals— en una reflexió sobre què significa el progrés amb la descripció d'una societat més respectuosa amb la naturalesa, un clam a favor d'una societat més respectuosa amb les «lleis de la naturalesa» i alhora una visió de la terra com un ésser viu.La narració s'inicia amb l'aparició d'un cadàver a l’illa de Pasqua i una investigació policial per descobrir qui és i quines han estat les causes de la seva mort. Prenent com a fil narratiu la història d’un noi català atret pels volcans, i a mesura que avança la investigació policíaca, l’autor ens apropa a diverses cultures del món i al seu esforç per mantenir més enllà de l’explotació econòmica els espais amenaçats.L'autor, que va ser director del Diari de Barcelona (1983-84) i fou guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de periodisme el 1983, és un dels primers impulsors del moviment ecologista a Catalunya i l'Estat i actualment dinamitza la secció d'ecologia de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).Precisament, aquest dimecres a les 19:00 h, el periodista Xavier Garcia i el vulcanòleg Joan Martí presenten la novel·la de Vilanova a la la Sala Sagarra de Ateneu Barcelonès , on també es projectarà un reportatge dels vulcanòlegs i amics de l'autor, Maurice i Katia Krafft, malauradament traspassats.