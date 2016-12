Una de les accions del Park(ing) Day de 2014 vora el mercat de Sant Antoni, a Barcelona.

Un any més, l’esdeveniment mundial Park(ing) Day s'organitza a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu d'explicar i fer reflexionar a la ciutadania sobre el model de mobilitat, el verd urbà i l'espai públic.El proper divendres 18 de setembre persones, col·lectius i entitats ambientals, socials, d’arquitectura..., transformaran, de forma temporal, places públiques d’aparcament en petits espais verds, lúdics o de descans per reivindicar una ciutat:– més verda, amb més parcs i jardins i amb més biodiversitat,– amb més espai públic de qualitat, dissenyat per a les persones i no per als cotxes, – conscienciada i activa per la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica,– que aposti per una mobilitat sostenible.La iniciativa, sorgida a San Francisco (EUA) l’any 2005 de la mà del col·lectiu d’arquitectes Rebar, es va celebrar a Barcelona per primera vegada de forma coordinada l’any 2014 sota l’impuls de l’Espai Ambiental. Aleshores hi van participar unes 40 entitats i es van realitzar 30 instal·lacions. Aquest any s’incrementarà tant la participació de col·lectius com el nombre d’instal·lacions.La iniciativa busca augmentar any rere any la implicació d’entitats relacionades amb el medi ambient, l’urbanisme i la participació veïnal, entre d’altres, per aconseguir difondre al màxim la reivindicació i crear sinergies entre col·lectius i persones que treballen per millorar la qualitat de vida a la ciutat.