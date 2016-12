Vista de Sabadell i Sant Quirze del Vallès des de St. Quirze, 2003. Foto: Cel Fosc.

El Govern va aprovar a finals d'agost el decret que desenvolupa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn , norma que estableix i concreta els criteris que regiran l’enllumenat exterior en els propers anys.L’objectiu és garantir l’eficiència en la il·luminació exterior, tant pública com privada, per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l’impacte sobre el medi nocturn, garantint, alhora, la seguretat en el desenvolupament de les activitats nocturnes. Per això, té en compte les normatives de seguretat industrial i de seguretat i higiene en el treball, i complementa la normativa d’eficiència energètica.La norma que avui s’aprova impulsa l’aprofitament de la nova tecnologia disponible i dels nous sistemes de gestió de l’enllumenat exterior que permeten una major eficiència i respecte del medi nocturn, atès que una elecció adequada a cada cas pot arribar a suposar un estalvi d’energia elèctrica de prop del 35%.D’aquesta manera, el decret se centra a detallar les característiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació en cada una de les 4 zones delimitades en funció de la vulnerabilitat del medi a la llum artificial.Pel que fa a instal·lacions ja existents, estableix la necessitat d’adequar la senyalització nocturna d’aerogeneradors que causin molèsties o perjudicis a la població per altres d’impacte menor, en un termini de 4 anys. La mesura se suma a les que va introduir a principis d’any la modificació de la Llei 6/2001, que ja obligava a l’eliminació d’aparells obsolets i ineficients, com els fanals que emeten molta llum cap al cel, així com a la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per raons mediambientals i d’eficiència energètica.En concret, el decret persegueix els objectius següents:Ajustar la quantitat de llum instal·lada a la necessària per a dur a terme l’activitat amb normalitat.Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, excepte per motius de seguretat.Utilitzar làmpades d’alta eficàcia adequades a la visió humana i a l’activitat que es desenvolupa.La implementació de les mesures incloses dins d’aquest decret suposarà una reducció de la factura energètica global i dels impactes sobre el canvi climàtic, així com una millora de la contaminació lluminosa i la contaminació atmosfèrica, atès que reduirà l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.Concretament, l’aplicació d’aquest decret implicarà a llarg termini els beneficis següents:Estalvi energètic: es reduirà el cost energètic un 39%, la qual cosa suposarà un estalvi anual de 92 milions d’euros en la despesa elèctrica del país. Es tracta d’un estalvi de 500 GWh d’energia elèctrica cada any, tres vegades més que l’estalvi aconseguit amb el canvi horari. Amb la finalització la vida útil dels aparells existents i la substitució pels nous més eficients, s’incrementarà un 17% de mitjana l’eficiència lluminosa de les fonts de llum que s’instal·lin.Contaminació lluminosa: es reduirà un 28% la llum que s’emet al cel, que actualment es malbarataContaminació atmosfèrica: l’estalvi en el consum energètic suposarà la reducció de l’emissió del gasos generats en la producció d’electricitat. En el cas dels òxids de nitrogen (NOx), la reducció equival a retirar de la circulació uns 900.000 turismes que facin 10.000 km a l’any.Impacte sobre el canvi climàtic: la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que intervenen en el canvi climàtic, serà superior a 150.000 t CO2eq, quantitat equivalent a les emissions d’uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l’any.Catalunya té una llarga tradició en la protecció del medi nocturn. El 2001 va aprovar la primera llei autonòmica amb caràcter generalista de tot l’estat de prevenció de la contaminació lluminosa, la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (la que desenvolupa el decret que avui s’aprova).Aquesta sensibilitat especial s’ha manifestat amb l’aplicació d’altres actuacions, com ara la protecció envers la contaminació lluminosa de 1.600 km2 de la zona del Montsec, la qual cosa va contribuir a la distinció de l’excel·lència del seu cel nocturn el 2013, mitjançant l’obtenció de la distinció de Destinació Starlight per part de la Fundació Starlight reconeguda per la UNESCO. Això va ser possible gràcies a l’esforç de tots els agents implicats, així com anys de treball per a la protecció de la zona i la millora del seu enllumenat, amb inversions de més de 800.000 euros.Així mateix, gràcies a anys de feina per part de les administracions i col·lectius professionals, la potència mitjana de l’enllumenat públic a Catalunya per làmpada és de 138 W, valor més proper a la mitjana europea (107 W) que l’espanyola (164 W).En els treballs d’elaboració del decret, el Departament ha comptat amb les aportacions de diverses entitats i associacions, d’acord amb la voluntat de trobar el màxim grau de consens possible. Així, hi ha participat activament un ampli ventall de sectors de la societat: col·legis professionals, associacions empresarials, associacions municipals, entitats proteccionistes i altres departaments de la Generalitat.Aquest ampli acord posa de manifest la voluntat del Govern de la Generalitat de donar resposta al rebuig que va generar l’antic Decret 82/2005, de desenvolupament de la Llei 6/2001, que va ser anul·lat el 2011 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a resposta a un recurs interposat per les entitats proteccionistes.