Denuncien que el tram Terrassa-Caldes del Quart Cinturó vulnera la legislació europea

L'entitat de la campanya amenaça presentar una denúncia a la Comissió Europea si l'Estat inicia l'estudi informatiu

La Campanya contra el Quart Cinturó (CCQC) està en alerta per l'aparició d'un nou tram als Pressupostos Generals de l'Estat, el que uniria Terrassa amb Caldes de Montbui. Foment hi preveu invertir 1 milió d'euros el 2016 , 1,8 milions el 2017 i un milió més el 2018. El tram original havia d'unir Terrassa amb Granollers.



La unió entre Caldes de Montbui i Granollers no apareix en els comptes, segons recorda Toni Altaió, qui també indica que darrere la subdivisió de trams hi ha l'objectiu real d'obtenir unes millors declaracions dels impactes ambientals.



En cas d'inici de l'estudi informatiu entre Terrassa i Caldes, la Campanya presentarà una denúncia a la Comissió Europea. Segons Altaió "hi ha suficient jurisprudència per pensar que el cas es resoldria en contra de l'estat espanyol". L'entitat també amenaça en un presentar un contenciós administratiu dins de l'Estat.



El ministeri de Medi Ambient va admetre a principis del 2013 que la tramitació del Quart Cinturó havia caducat i va arxivar l'expedient d'avaluació ambiental del tram entre Terrassa i Granollers. La decisió va arribar després que la CCQC presentés una denúncia per via penal contra el ministeri de Medi Ambient per prevaricació en la tramitació del Quart Cinturó.



