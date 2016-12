El caragol poma té un cicle de creixement i de reproducció molt ràpid. Foto: Jordi Marsal/ACN.

Unió de Pagesos reclama al departament d’Agricultura la destrucció urgent de les parcel·les d’arròs de l’Empordà on s’ha detectat la presència de cargol poma, així com la posterior inundació i la realització de tractaments amb saponines, després de la reunió mantinguda avui amb el director general d’Agricultura, Alfons Vilarrasa, el subdirector general d’Agricultura, Joan Gòdia, el director dels Serveis Territorials de la Generalitat a Girona, Vicenç Estanyol, i el director general de l’IRTA, Josep M. Monfort.El sindicat també demana que s’aïllin els desguassos i que s’hi realitzi el tractament amb saponines per tal d’eradicar amb la màxima celeritat possible la presència d’aquesta plaga a les comarques nord-orientals. El sindicat, davant la indecisió que ha mostrat Agricultura per dur a terme de manera urgent aquestes mesures, reclama que el Departament no repeteixi els mateixos errors que es van produir a l’Ebre contra aquesta plaga per manca de celeritat i que Unió de Pagesos ja va denunciar en el seu moment.Unió de Pagesos considera que només si aquestes mesures es realitzen abans dels propers 15 dies es pot evitar la proliferació del cargol poma als arrossars de l’Empordà, ja que les altes temperatures afavoreixen la proliferació de postes del cargol; per això insisteix tant al Departament d’Agricultura com al Ministeri perquè actuïn ràpidament. És en aquest sentit que el sindicat lamenta la manca de contundència que ha mostrat el Departament durant la reunió i, per això li demana que reconsideri una actuació urgent, ja que l’experiència ha demostrat que només una actuació ràpida, severa i immediata pot evitar mals majors.Unió de Pagesos reclama igualment al Ministeri que actuï ràpid a favor de l’eradicació del cargol poma a l’Empordà i que prolongui urgentment, durant 120 dies més, l’autorització excepcional per fer servir saponines contra el cargol poma, que finalitzava el 13 d’agost, per tota la zona arrossera de l’Empordà.Per al sindicat aquestes mesures s’han de complementar, d’una banda, amb no permetre l’entrada al camp de màquines agrícoles procedents de zones amb presència de cargol poma, per evitar així el risc d’usar màquines que no han estat ben netejades i evitar la proliferació del cargol, i d’altra banda, en conrear altres cultius alternatius a l’arròs en la parcel·la afectada durant els propers anys, al ser una zona on existeixen alternatives al conreu de l’arròs.El sindicat demana a l’ADV Arròs de Pals que faci un bon seguiment dels treballs per a l’eradicació d’aquesta plaga, sobretot pel que fa a la prohibició d’utilitzar màquines d’altres zones arrosseres amb presència de cargol poma en els arrossars de l’Empordà.Finalment, Unió de Pagesos també ha exigit que s’investigui a fons l’origen de la presència de cargol poma en aquesta zona, a fi i efecte que s’esclareixin els fets i s’apliquin les sancions oportunes, ja que difícilment els cargols han arribat de l’Ebre a Palau-sator sense que algú n’hagi traslladat algun exemplar.La presència del cargol poma a la zona arrossera de l’Empordà posa en risc el conreu de les 935 hectàrees d’arròs que produeixen unes 4.600 tones d’aquest cereal entre els municipis de Castelló d’Empúries i Riumors, a l’Alt Empordà; i els municipis de Pals, Torroella de Montgrí, Bellcaire d’Empordà, Fontanilles, Palau-sator i Gualta, al Baix Empordà.