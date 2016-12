Santiago Vilanova, en nom d'EV-AV, intervé en la I Convenció Nacional de Solidaritat Catalana per a la Independència, el 24 d'octubre de 2010.

L'organització civicapolítica ecologista catalana Els Verds-Alternativa Verda (EV-AV) dóna suport a la proposta de candidatura Junts pel Sí, oberta a la societat civil, ja que considera —segons el comunicat fet públic avui— que és la via més directa per a l’assoliment de la República Catalana. I ho fa des de la vessant ecologista que defensa que, a Europa, s’han de trencar els grans estats-nació, heretats del passat, i que s’han convertit en un instrument de domini sobre les persones i la natura (i, conseqüentment, de destrucció ecològica i social).Per a EV-AV, la proposta de l’ecologia política és que s’han de constituir nous estats, més petits i adaptats a les cultures que encara romanen vives, que respectin les persones i la natura i col·laborin amb elles.Els Verds-Alternativa Verda és la refundació, l’any 1999, de la pionera organització civicapolítica ecologista catalana Alternativa Verda-Moviment Ecologista de Catalunya (AV-MEC), nascuda l’any 1983, i que va ser dissolta, l’any 1994, en fundar-se Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC). Avui es manté activa a Catalunya.Els Verds-Alternativa Verda, no forma part ni d’Iniciativa per Catalunya Verds ni de Catalunya en comú. En aquest sentit, EV-AV blasma el fet que Iniciativa per Catalunya Verds hagi usurpat, des de l’any 1999, el nom de Verds. I ho fa després d’haver acordat fer una coalició electoral amb Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya, l’any 1994. Aquesta coalició, que es va denominar Iniciativa per Catalunya-Els Verds, amb les sigles IC-EV i el logotip de la ‘I’ d’iniciativa i el ‘sol’ d’Els Verds-CEC, va ser activa entre 1995 i 1999.L’any 1999, Iniciativa va constatar que la coalició havia contribuït a frenar la davallada electoral que patia i va concloure que ja no necessitava els socis de coalició, amb què va procedir unilateralment, sense ni tan sols informar-ho a l'organització amb la qual formava coalició, a canviar el seu nom, passant-se a denominar Iniciativa per Catalunya Verds, fent servir les sigles ICV, i emprant el logotip de la ‘I’ i el ‘sol’. Es consumava, així, l’acte de pirateria política més gran que mai no s’hagi fet a la Catalunya moderna, sense que cap altre formació política parlamentària ho denunciés. Des d’aleshores, Iniciativa actua com una força política que pirateja el nom d’Els Verds, fent veure que té ‘verds’ al seu si, quan la realitat ens ha mostrat, i continua mostrant, que mai no han estat a l’altura de fer cap praxi d'ecologia política o de política verda.Catalunya en comú, per la seva banda, continua amb la usurpació del nom dels Verds, tot fent veure que té verds al seu si. Aquest és el paper que fa Iniciativa per Catalunya Verds dins de Catalunya sí que es pot. Fent això, Catalunya sí que es pot dóna plena cobertura a l’acte de pirateria política perpetrat per Iniciativa l’any 1999.Els Verds – Alternativa Verda es va integrar a la Crida Constituent, des dels seus inicis, a finals de 2014. Per això va formar part de la candidatura CUP-Capgirem Barcelona i ha participat en tot el procés que ha menat a bastir la candidatura CUP-Crida Constituent.La participació directa d’EV-AV en aquest procés li ha permès constatar que dins la CUP-Crida Constituent hi ha una gran manca de sensibilitat ecologista. Aquest procés encara està immers en la dicotomia ‘esquerra-dreta’, tot i que des de la vessant independentista, quan, tal com va deixar escrit Wolfgang Sachs «el món mai més estarà dividit entre les ideologies d'"esquerra" i de "dreta", sinó entre aquelles persones que accepten límits ecològics i aquelles que no els accepten». Tot plegat ha portat EV-AV a mantenir-se dins de la CUP-Crida Constituent, però des d’una posició crítica, no participant a les eleccions primàries que determinen les persones que constituiran la llista que es presentarà a les eleccions plebiscitàries del 27S.A les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya (2010 i 2012), EV-AV va formar part de la coalició Solidaritat Catalana per la Independència.