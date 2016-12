Una sitja de biomassa en ple funcionament a l'última Fira de la Biomassa celebrada a Osona.. Foto: Pere Duran

La Diputació de Barcelona ha subvencionat un total de 49 projectes particulars d'instal·lacions de projectes de biomassa. Els projectes subvencionats, amb un import global de 177.358 €, formen part d'instal·lacions agricolaramaderes, explotacions forestals, empreses de serveis i habitatges particulars situats en l'àmbit dels territoris de la Xarxa de Parcs Naturals.Les subvencions s'han atorgat d'acord amb la convocatòria realitzada per finançar instal·lacions d'aprofitament de biomassa per a la generació de calor, i tenen com a finalitat contribuir a la implantació d'aquesta font d'energia forestal per a la generació de calor en els àmbits territorials dels espais naturals protegits.L'import total de les subvencions per a instal·lacions de biomassa ha estat de 177.358,36 euros per a un total de 49 projectes, 44 dels quals corresponen al Parc Natural del Montseny, tres al Parc del Montnegre i el Corredor i un a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.Les actuacions i projectes subvencionables han estat els corresponents als costos associats al muntatge, transport i instal·lacions d'equips, emmagatzematge i assecat, producció de calor, sistema elèctric de control i monitoratge d'obra civil associada a aquests sistemes.La biomassa forestal és un element estratègic en moltes de les polítiques energètiques i de gestió forestal. Entre els principals avantatges d'aquesta energia renovable es troben la creació de riquesa i llocs de treball locals, la reducció dels costos energètics i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la prevenció d'incendis forestals a partir de l'aprofitament i la gestió dels boscos.