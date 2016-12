El conseller Felip Puig va avançar les línies mestres del Pla davant la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya el passat 8 d'abril. Foto: Gencat.



La Moció 63/X del Parlament de Catalunya sobre la sobirania energètica, aprovada el 5 de desembre del 2013, instava al Govern a establir les bases d’un pacte nacional en que participessin tots els agents implicats amb l’objectiu de definir les mesures per a transformar el model energètic català en un model basat en les energies renovables, en l’autoabastament, en l’estalvi, l’eficiència i la contenció i en un model de producció descentralitzat.



Per a elaborar aquest Pacte Nacional per a la transició energètica, el Govern va aprovar el dia 15 d’abril de 2014 un Acord sobre l’impuls del Pacte Nacional per a la sobirania energètica. Aquest Acord de Govern encomanava al Departament d’Empresa i Ocupació que dugués a terme l’elaboració de la proposta de Pacte Nacional per a la sobirania energètica i creava un Comitè Coordinador presidit pel Secretari d’Empresa i Competitivitat, que havia de pilotar la redacció de les bases del Pacte Nacional i els contactes amb els agents econòmics i socials, entitats acadèmiques i professionals, organitzacions de la societat civil i grups polítics per tal de generar un consens ampli sobre aquest Pacte Nacional.



Aquest Comitè Coordinador ha estat treballant en aquest encàrrec del Govern durant els darrers mesos i, finalment, en la seva sessió del dia 27 de maig de 2015, ha aprovat un “Document de bases per a constituir un Pacte Nacional per a la transició energètica” i una proposta de procés de concertació.



Aquestes propostes han estat elevades al Govern i, en aquest sentit, el proppassat 7 de juliol el Govern va acordar donar el seu vist-i-plau al document de bases així com al procés de concertació del Pacte Nacional per a la transició energètica proposats pel Comitè Coordinador.



Per tot això, d’acord amb el procés de concertació aprovat, i amb l’objectiu d’assolir el màxim consens entorn el futur Pacte Nacional per a la transició energètica, es constituirà una Mesa de negociació del Pacte Nacional per a la transició energètica, integrada pel Comitè Coordinador del Pacte Nacional per a la transició energètica, una Taula d’entitats relacionades amb l’àmbit energètic i una Taula de partits polítics, formada pels diferents partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya.



En aquesta sessió del 23 de juliol adreçada a les entitats l'Honorable Conseller Puig presentarà el contingut del document de bases del Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya i donarà inici al procés de concertació amb les pròpies entitats.



