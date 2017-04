Una segadora treballant a prop de Vic. Foto: Adrià Costa

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, ha presentat avui els resultats de l’operatiu de la campanya de prevenció d’incendis de la sega, que desenvolupa el Departament d’Agricultura –a través de l’acció coordinada del Cos d’Agents Rurals, dels Grups especials de prevenció d’incendis forestals, de les ADF, Cos de Bombers i pagesos- a diverses comarques de Catalunya per tal de prevenir i/o minimitzar els risc d’incendis durant les tasques de la sega al camps.El conseller d’Agricultura ha remarcat que “gràcies a la campanya de la sega hem aconseguit reduir més d’un 80% els incendis que s’originaven en les tasques del camp des del 2011, i això és quelcom que el conjunt de la societat catalana ha d’agrair a la corresponsabilitat de pagesos, agents rurals i ADF, essencialment.Durant la visita, el conseller, que ha estat acompanyat pel delegat del Govern, Joaquim Nin, l’alcalde de Llorac, Santiago Trilla i el director general de Medi Natural, Antoni Trasobares, ha pogut mantenir una trobada i intercanvi d’impressions amb els representats dels pagesos, les associacions de defensa forestals i els caps regionals i locals del Cos d’Agents rurals que treballen coordinadament en aquestes tasques de prevenció. En aquest sentit, el conseller d’Agricultura ha valorat molt positivament la feina feta pels Agents Rurals i el GEPIF, tots ells del Departament, i ha agraït especialment la tasca de les Agrupacions de Defensa Forestal i dels pagesos que participen de manera altruista i proactiva en l’operatiu, bé sigui durant les tasques de la sega, o bé un cop fetes, fent la llaurada dels camps per reduir al mínim els rostolls per evitar qualsevol risc afegit.Ciuraneta ha alertat que a causa de les altes temperatures i la disminució de la humitat relativa, el risc d’incendi continuarà essent molt alt en moltes comarques de Catalunya fins a mitjans de la setmana vinent.“Hi ha molts indrets on no s’han registrat precipitacions significatives durant el mes de juny, principalment de l’interior, i del litoral, en cas que es debiliti el règim de marinades, seran els de màxim perill. La severitat de l'episodi podria ser inferior a l’anterior, però l’estat de la vegetació és més crític que fa dues setmanes” ha recordat Ciuraneta i ha afegit que “ara més que mai és important el treball coordinat de tots els agents implicats per evitar qualsevol incidència que pugui esdevenir un incendi.Han estat: Anoia, Bages, Baix Empordà, Conca de Barberà, Garrigues, Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Selva, Terra Alta, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental.Fins a finals d’aquest mes de juliol el Departament d’Agricultura i les Agrupacions de Defensa Forestal el mantindran activat coincidint amb la temporada de collita del cerealEls treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. A més aquest perill d’incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural posa en funcionament la Campanya de la Sega. Aquest és un Operatiu Especial de Prevenció d’Incendis de suport al Món Agrícola, que pretén reduir el nombre d’incendis i minimitzar-ne els danys. El Departament d’Agricultura va publicar un seguit de mesures preventives que estan contemplades en l’Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny de 2014, amb l’objectiu de minimitzar el nombre d’incidents i les seves conseqüències durant la recol·lecció del cereal. Aquestes jornades són bàsiques per formar i conscienciar als pagesos sobre la importància de prendre les mesures necessàries per evitar incendis. La implicació dels pagesos en els darrers anys ha fet possible reduir el nombre d’incendis originats durant l’activitat de la sega.La zona sobre la qual s’actua té una superfície aproximada d’unes 250.000 ha, i està situada en les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, el dispositiu es concentra a l’Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l’Urgell.L’eficàcia d’aquest operatiu de prevenció d’incendis activat durant de temporada de collita del cereal que es va posar en funcionament l’any 2011 i que està obtenint “uns resultats excel·lents”. Aquest 2015 només es van produir 3 incendis amb 8 ha agrícoles i 0,6 hectàrees forestals cremades. Segons el conseller Ciuraneta, l’èxit de la campanya recau sens dubte en la implicació de tots els agents “començant pels agricultors que han assumit la seva part de responsabilitat, assumint un codi de bones pràctiques i fent la seva feina amb el màxim de cura, i que han reduït els incendis originats arran de la seva activitat”.El dispositiu de vigilància està format pels efectius següents: agents rurals de les set comarques afectades, per quatre unitats del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals) i per Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que també participaran en la vigilància d’acord amb la seva disponibilitat. Tots aquests efectius duran a terme un desplegament radial per intentar cobrir el màxim de territori. També hi participa el Grup de Suport Aeri dels agents rurals, com una eina essencial per millorar la detecció de columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.Un altre dels aspectes que preveu l’operatiu especial Campanya de la Sega és donar informació sobre mesures preventives. Per aquest motiu, el Departament ha editat un tríptic informatiu sobre “Codi de bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal”.El tercer aspecte és realitzar una primera intervenció en el cas que s’origini un incendi. Es tracta d’actuar amb immediatesa, que és la peça clau per evitar danys més grans. Per aquest motiu, els vehicles del GEPIF i de les ADF estan dotats de mitjans d’extinció perquè en un primer moment puguin realitzar una primera intervenció i posteriorment col·laborar si cal en les tasques d’extinció sota la coordinació dels Bombers.L’últim dels aspectes de la campanya és la investigació de les causes. Els agents rurals duran a terme les diligències d’investigació necessàries per intentar trobar el motiu pel qual s’ha originat l’incendi. Conèixer les causes que originen els incendispermet depurar responsabilitats i avançar en mesures preventives per evitar nous incendis en el futur.Aquest any i com a novetat dins el programa de la campanya de la Sega es van realitzar dues jornades de bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant de recol·lecció del cereal. La jornada de bones pràctiques va incloure inclourà explicacions sobre la casuística dels incendis forestals, els nivells d’actuació sobre Pla Alfa i la regulació de la normativa vigent. A més hi va haver una demostració d’extintors amb base d’aigua bàsics per actuar en el moment inicial de l’incendi i que pot evitar que el foc es propagui. Aquests extintors que són obligatoris per poder treballar en activació del Pla Alfa Nivell 3, és recomanable dur-los sempre, com a mesura preventiva encara que el Pla Alfa no estigui activat. També es va tractar el manteniment de les recol·lectores de cereals molt important a l’hora de prevenir incendis.