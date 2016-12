L'any 1995 va entrar a treballar a Servicom, el primer proveïdor d'Internet a l'estat espanyol, i des de llavors ha seguit l'evolució dels mitjans en el terreny digital impulsant-hi sempre la part més innovadora del periodisme.



Durant els darrers vint anys ha treballat i ha ocupat càrrecs de responsabilitat en mitjans com Catalunya Ràdio, La Vanguardia Digital i el 3cat24.cat (el portal de notícies de TV3 i Catalunya Ràdio), entre d'altres. Com a periodista digital de la primera onada, va treballar a Web, la primera revista en paper dedicada a Internet (publicada pel Grup Godó) i a la publicació digital en.red.ando. Presidenta del Grup de Periodistes Digitals (GPD), que va marcar història a la xarxa (1999-2001).



També s'ha dedicat amb intensitat a la formació de periodistes, impartint cursos al Col·legi de Periodistes de Catalunya i a les Facultats de Periodisme de les següents universitats: UAB, UPF, URL, UIC i UVic. Actualment, és professora de periodisme digital de màster i grau a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.



És conferenciant assídua de jornades, congressos i debats dedicats a la innovació periodística i a reflexionar sobre com l'ús de les TIC s'introdueix diàriament en la vida de les persones.



Al llarg de la seva trajectòria professional ha tingut períodes com a "freelance" on ha pogut dedicar-se més a la investigació tecnològica des d'un vessant social. En són alguns exemples, el llibre Las Redes de Telecentros en España. Una historia por contar (2006) –promogut per la Fundació CTIC d'Astúries–, o les Jornades de Periodisme de Dades i Open Data (JPD) que coorganitza des del 2013. És membre de la Junta de l'Open Knowledge Foundation-es, organització internacional que promou el coneixement obert. Des de fa deu anys col·labora habitualment amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), com a ponent de temes tecnològics i organitzadora d'esdeveniments relacionats amb Internet. Ha dirigit la coordinació de les comunitats del projecte BarcelonaLab de la Direcció de Creativitat i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el 2013.



