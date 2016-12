A la il·lustració, mapa dels nivells d'ozó previstos per aquest 16 de juliol. Foto: MAiR.

La situació de contaminació per ozó troposfèric al país és alarmant. Des del mes de març se superen tant l'objectiu legal per a la protecció de la salut humana (concentració d'ozó superior a 120 µg/m3 [micrograms per metre cúbic], de mitjana en 8 hores) com la recomanació que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert per a aquest contaminant. La perllongada onada de calor i l'intens tràfic motoritzat que suporta Catalunya ha provocat que se superin gairebé diàriament els nivells especialment a la Plana de Vic, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques gironines.Ecologistes en Acció denuncia la insuficient informació donada per part de les autoritats, que es limita a la publicació de dades a la web i l'enviament d'avisos de les superacions del nivell d'informació (mitjanes horàries superiors a 180 µg/m³) als qui ho hagin sol·licitat prèviament. Per als ecologistes és necessària una campanya comunicativa contundent que avisi a la població de forma immediata i a través dels mitjans de comunicació massius perquè es prenguin mesures de protecció a la salut, i que expliqui la gravetat del problema i les seves causes.Davant la persistència d'altes temperatures durant almenys aquesta i la setmana vinent, Ecologistes en Acció demana a la Generalitat l'adopció de les accions necessàries d'urgència, per evitar aconseguir el nivell d'alerta per ozó, establert en 240 micrograms per metre cúbic. Mesures que han de passar per laAixí mateix, els ecologistes denuncien que la Generalitat de Catalunya acumula una dècada de retard en la redacció del preceptiuper reduir els nivells d'ozó, i exigeixen a l'Administració que compleixi amb les seves obligacions legals i elabori, aprovi i apliqui sense dilació aquesta Pla.L', també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l'estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars.L'OMS estima en prop de 2.000 les morts prematures anuals a l'Estat espanyol produïdes com a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats en el que portem d'estiu a Catalunya. L'ozó, a més d'afectar la salut de les persones, és, també, tòxic per a la vegetació, danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius com fa anys que denuncia la Unió de Pagesos.Els recurrents episodis d'«ozonatges» a l'estiu i «nitrogenatges» a l'hivern mostren la inacció de les administracions catalanes en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, situació que des de fa anys ve denunciant l'organització ecologista que juntament amb més de 50 entitats de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire , reclamen amb urgència l'elaboració d'un nou Pla de Qualitat de l'Aire a Catalunya.Més informació: Dades publicades per la Generalitat.— Podeu seguir els avisos via twitter amb l'etiqueta #ozo2015