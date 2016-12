L’espigolament era una pràctica habitual que molts dels nostres avantpassats practicaven, però que s’havia anat perdent amb els anys.

Cada any es llencen a Catalunya més de 250.000 tones d’aliments, fet que suposa un malbaratament de recursos naturals i importants pèrdues econòmiques. Una part important d’aquestes pèrdues es produeix en les primeres fases de la cadena alimentària, quan els aliments encara no han sortit del camp. Molts aliments perfectament comestibles ni tan sòls es cullen perquè no compleixen els mínims de grandària o estètica, o perquè hi ha una sobreproducció i els pagesos saben que no seran capaços de vendre’ls.L’espigolament era una pràctica habitual que molts dels nostres avis practicaven, però que s’ha anat perdent amb els anys. Consisteix en recollir aquestes fruites i verdures que d’altra manera es perdrien, per aprofitar-les i evitar que esdevinguin residus.El passat cap de setmana (11-12 de juliol), les entitats organitzadores de la campanya van celebrar dues espigolades populars, amb l’ajuda de 23 voluntaris, que van servir per recuperar 1.222 kg d’aliments directament del camp! Les espigolades es van realitzar amb l’acord previ de dos productors de Girona (Sant Martí Vell) i Barcelona (Parc Agrari del Baix Llobregat) i amb el suport tècnic de l’entitat Espigoladors. Els voluntaris van gaudir també de animació musical i un taller de cuina posterior per aprendre a aprofitar els aliments recollits. Els excedents recollits es van donar a entitats socials.L’activitat es va desenvolupar amb un ambient familiar i, a banda de recuperar molts kg d’aliments molt bons i nutritius, va ajudar a reflexionar als participants sobre la problemàtica del malbaratament alimentari.L’Associació Espai Ambiental organitza aquestes espigolades en el marc del projecte « El Valor del Aliments », en el qual participa la Fundació ENT, Associació de Naturalistes de Girona i l’Associació Espai Ambiental, que té per objectiu visibilitzar les causes del malbaratament alimentari relacionades amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments.