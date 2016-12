La tria de cada sistema de construcció es podria realitzar en la fase inicial del projecte, d’una manera automàtica i considerant el seu grau d’eficiència energètica.

L’equip d’investigadors encapçalat per l’especialista en construcció sostenible Jordi Castellano ha realitzat una recerca que conclou amb la proposta d’una nou mètode per millorar el procés de selecció dels materials de construcció segons el seu grau d’eficiència energètica. La recerca té l’objectiu d’establir un procediment per classificar els sistemes constructius en base a les seves característiques d'eficiència energètica i ajudar així a aplicar les mesures d’eficiència energètica determinades per la legislació de cada país.A l’Estat espanyol, el nivell d’eficiència energètica dels edificis es classifica a través d’una escala de la A a la G. Actualment, aquesta classificació ve donada pels resultats d’avaluació del conjunt d’un habitatge o conjunt d’un edifici una vegada finalitzada la construcció, a través d’un sistema informàtic que el classifica en funció del total dels components que el formen.L’equip de Castellano ha desenvolupat una metodologia que permet puntuar els sistemes de construcció per separat segons la seva eficiència energètica en una classificació basada en les emissions de CO2 que generen cada un dels components. D’aquesta manera, la tria de cada sistema de construcció es podria realitzar en la fase inicial del projecte, d’una manera automàtica i considerant el seu grau d’eficiència energètica. Aquest nou procediment permet estalviar temps i optimitzar les decisions de la tria dels sistemes de construcció per tal de garantir i millorar el grau d’eficiència energètica final del conjunt de l’edifici.Tot i que la metodologia d’aquesta recerca es basa en els sistemes estandarditzats de simulació i classificació d’eficiència energètica a Espanya, el mètode és fàcilment adaptable als sistemes d’altres països.La prestigiosa revista Building and Environment , que és la publicació de referència a nivell internacional en temes de construcció sostenible ha publicat recentment l’article de Jordi Castellano en el qual argumenta la recerca i exposa el procés d’aquesta nova metodologia per optimitzar el grau d’eficiència energètica dels edificis. Podeu consultar a l’article des d’aquest enllaç Jordi Castellano, investigador i assessor acreditat BREEAM, VERDE i LEED i especialista en construcció i gestió de l’edificació sostenible ha encapçalat diversos estudis científics del camp de la sostenibilitat en l'edificació. Actualment és el coordinador del Màster Sostenibilitat i Gestió de l’edificació en el sector turístic de la Universitat de Girona i gerent de la consultoria de sostenibilitat Green Building Management de Girona, que té per objectiu promoure l’equilibri entre els valors econòmics, socials i ambientals en l’edificació.