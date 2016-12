Instantània de la signatura de l'acord de renovació i consolidació del primer Conveni Col.lectiu que regula el sector de les empreses que es dediquen a les activitats forestals

Millora del sistema de Formació en Riscos Laborals específica del Sector Forestal, que es configura d’una forma pràctica per facilitar la realització de cursos que prioritzin les tasques concreten que hagin de dur a terme els treballadors. Art. 40 i Annex 2.

Es dota al Conveni Col·lectiu d’un caràcter estable atès que la seva vigència s’estén fins al 31 de desembre de 2017. Art 5

Es continua apostant per un sistema de distribució irregular de la jornada de treball essent aquest un dels trets diferenciadors pel que fa a la modernitat del Conveni Col·lectiu. Art. 24.

Amb el mateix criteri de flexibilitat, es pacta una revisió salarial variable en funció del creixement o no de l’IPC. Art. 33 i Annex 1.

Milloren aspectes de caràcter social com la compensació del primer dia de baixa per malaltia comuna. Art. 39

I també milloren aspectes com l’Assegurança d’Accidents redistribuint les indemnitzacions de la següent manera; 50.000.-€ en cas de mort, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivades d’accident o malaltia professional i 30.000.-€ pels casos d’incapacitat permanent total. Art 38.

En data 23 de juny de 2015 les empreses i treballadors que es dediquen als treballs forestals en el territori català han signat l’acord de renovació i consolidació del primer Conveni Col·lectiu que regula el sector de les Activitats forestals a Catalunya que , a més a més, serveix com a exemple per a la resta de comunitats de l’estat donada la manca de regulació del sector.Des del seu naixement, l’ Associació Catalana de Treballs Forestals , ACETREF, ha tingut la voluntat de dotar al sector forestal català d’eines que el fessin més competitiu, dinàmic i, sobre tot, professional. Per aquest motiu es va creure necessari normalitzar el marc de les relacions laborals per les activitats forestals subjectes al Règim General de la Seguretat Social.Cal recordar que, fins a l’aprovació i publicació del primer Conveni Col·lectiu que regulava les activitats forestals a Catalunya, que va tenir lloc durant el mes de març de 2013, les empreses del sector havien d’utilitzar altres convenis com el de la fusta, l’agropecuari, el de jardineria o la construcció, provocant així diferències entre unes empreses i unes altres i els treballadors de les mateixes que no disposaven d’una regulació homogènia .Aquesta eina reguladora i homogeneïtzadora que ACETREF, juntament amb la representació dels treballadors, disposa d’un caràcter actual i adaptat als temps d’avui essent pionera en qüestions com la productivitat, l’eficiència i la professionalitat.Així mateix, no podem oblidar, que, amb l’aprovació d’aquest primer Conveni Col·lectiu, es va disposar per primera vegada d’un text específic que regulava únicament el sector forestal, i en concret, les activitats dutes a termes per empreses de prestació de serveis d’aquest tipus, i que per tant, s’adaptava a les problemàtiques i casuístiques concretes del sector, regulant els seus aspectes claus.Així doncs, podem dir que, amb l’acord de renovació signat, es consoliden els anteriors objectius, atès que es continua apostant per estratègies innovadores que fan que el Conveni Col·lectiu continuï essent modern, i al mateix temps, es dota a la regulació aprovada del caràcter d’estabilitat que li mancava, donat que la vigència del nou Conveni s’estendrà fins al desembre de 2017.En concret, pel que fa a l’acord de renovació del Conveni Col·lectiu en destaquen els següents aspectes:En el moment de la signatura, el President d’ACETREF, Toni Arimanyha valorat “molt positivament tant la consolidació d’aquest marc regulador per la gent del món forestal, adaptat als temps actuals, com la bona entesa i les bones pràctiques negociadores d’ambdues parts” tot convidant a altres sectors a prendre’n nota.