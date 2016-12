La Generalitat critica la “visió negativa i molt intervencionista” del projecte espanyol.

La Generalitat de Catalunya, a través del departament d’Empresa i Ocupació, ha expressat al ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu rebuig total a la proposta de Reial Decret que ha de regular l’autoconsum elèctric . En les seves al·legacions presentades al document, la Generalitat considera que la nova regulació “coarta les possibilitats de desenvolupament” d’aquesta modalitat de generació i consum d’energia elèctrica, i també que “vulnera les competències autonòmiques”.L’informe elaborat per la Generalitat discrepa dels criteris en què s’ha basat la redacció del projecte de Reial Decret. Així, determina que “no s’entenen les enormes restriccions tècniques i econòmiques que es posen a l’autoconsum” com a alternativa al mercat convencional, i critica la “visió negativa i molt intervencionista” del projecte. També lamenta que no s’impulsen les aportacions positives que l’autoconsum pot fer al sistema elèctric, com ara la reducció de la dependència energètica, la reducció de pèrdues en la xarxa, la reducció de saturacions a la xarxa de distribució o l’aplanament de la corba de càrrega, entre d’altres.En les seves al·legacions, la Generalitat descriu la figura del peatge de suport com “una barrera insalvable per al desplegament de l’autoconsum a Espanya”, i el considera discriminatori. L’escrit recorda que “l’autoconsum, a més de contribuir a la seguretat i garantia de subministrament i a l’eficiència econòmica del sistema, pot contribuir al compliment dels objectius de la UE en matèria d’energies renovables amb un cost inferior al d’altres mecanismes de foment de les energies renovables”.De la mateixa manera, es considera que “no té sentit” que un productor i un consumidor d’energia elèctrica no es puguin connectar lliurement de manera directa, fet que perjudica el desenvolupament de les empreses de serveis energètics, en contra del que disposen les directives europees. També es valora negativament que el nou text penalitzi aquelles instal·lacions de fins a 100 kW de potència que s’han instal·lat fins al moment, d’acord amb el buit normatiu existent.Finalment, la Generalitat considera que les comunitats autònomes haurien de participar activament en la regulació de l’autoconsum, i que l’existència d’un Registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica creat i gestionat de manera centralitzada vulnera les competències reconegudes per a Catalunya, ja que l’abast d’aquest tipus d’instal·lacions no supera el seu àmbit territorial.