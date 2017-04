Sobrevolar els espais naturals amb drons o aeronaus no tripulades, de control remot, plens de sensors i càmeres, pot aportar informació de molta qualitat als ecòlegs del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i del CREAF. “Operar amb drons per investigar donarà un impuls a la ciència catalana en el camp ambiental, ampliarà les seves possibilitats tecnològiques i promourà la tecnologia dron en les recerques dels nostres investigadors”, comenta Denis Boglio, director general del CTFC. El reconeixement com operadors del nou servei de drons (UAVS o RPAS en argot més tècnic) permetrà que els dos centres de recerca treballin de manera més propera a les empreses del sector privat vinculades a aquest camp de desenvolupament tecnològic.

Una iniciativa de referència per l’administració pública que ajudarà a trobar les aplicacions dron que tinguin un major potencial innovador en la recerca en ecologia i conservació.

“El món dels drons està en plena ebullició i tenir centres de recerca de referència que s’introdueixen en ell pot permetre al sector perfilar millor les aplicacions d’aquesta tecnologia en el camp ambiental”, ens comenta Toni Caballero de RPAS FORMACIÓN (que pertany al Centre de Tecnologies i Solucions Avançades, TSA CENTER), i que ha assessorat en temes tècnics i legislatius durant el procés d’aprovació de la llicència d’operador.

“Els drons tenen un enorme potencial en camps com l’ecologia forestal o la biologia de la conservació. L’objectiu que tenim ara és intentar apropar encara més aquesta tecnologia a la recerca desenvolupada a Catalunya i continuar atents als futurs desenvolupaments”, comenta Lluís Brotons, investigador del CSIC a la unitat mixta InForests (CTFC-CREAF) i coordinador del nou servei de drons.



Els drons ja treballen colze a colze amb els científics catalans

El CTFC és un institut pioner en les aplicacions de la tecnologia dron al seguiment ambiental. El 2012 investigadors d’aquest centre van publicar uns dels primers articles a nivell mundial on utilitzaven drons per fer seguiment de colònies d’aus aquàtiques. Juntament amb Francesc Sardà-Palomera i Gerard Bota, dos dels integrants de l’equip, durant el 2015 s’ha continuat treballant en aquesta línia amb l’administració catalana del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i el Consorci de l’Estany d’Ivars. En aquest projecte han estat explorant com els drons poden ajudar a fer el seguiment de nius d’espècies aquàtiques que nidifiquen en canyissars de difícil accés o en l’estudi dels nius d’esparver cendrós, un rapinyaire amenaçat que fa el seu niu en camps de cereal.

Més recentment, els investigadors del CTFC i del CREAF han aplicat la tecnologia dron per estudiar la regeneració de la vegetació després d’un incendi en àrees afectades pel foc durant els anys 90. En aquest cas, les imatges recollides pels drons han permès identificar especies concretes i realitzar mapes de vegetació amb un detall molt major del que era possible fins ara.

Salvats els obstacles de caràcter tècnic i els legals, el nou servei dron de la recerca catalana amb base a Solsona pretén ara centrar-se en generar productes específics amb caràcter aplicat i convertir les aplicacions en ecologia en un nou motor de l’impuls d’aquesta tecnologia en el nostre país.