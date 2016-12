L'exalcalde de Moià, Josep Montràs, en una imatge d'arxiu. Foto: El 9TV

De dos a cinc anys de presó, i per la part alta si es considera que el delicte mediambiental posava en risc la salut de les persones. Aquesta seria la pena que li podria caure a l'exalcalde de Moià, el convergent Josep Montràs, si el fiscal es fa seus els arguments que esposa en la interlocutòria el jutge del jutjat número 1 de Manresa, José Manuel del Amo, sobre els abocaments d'aigües residuals del polígon Pla de Romaní al Torrent de l'Ocella durant 8 anys, des de 2004 fins a 2012.Segons la interlocutòria el 1999 es va promoure la urbanització del polígon industrial Pla de Romaní, que fixava que les naus i construccions del polígon quedarien connectades a la xarxa de clavegueram per tal d'evacuar les aigües residuals. La interlocutòria dóna per provat que no només no es va fer la connexió al clavegueram sinó que a més a més, es va fer una canalització "per abocar els residus directament al Torrent de l'Ocella". El novembre de 2004, l'Ajuntament de Moià va estendre acta de recepció parcial de l'obra on ja hi constava que no s'havien acabat les obres de connexió a la xarxa general.El text del jutge del Amo determina que el novembre de 2012, el cos dels Mossos d'Esquadra va prendre mostres de l'aigua del torrent iles va portar a l'Institut Nacional de Toxicologia que va detectar amoni i partícules en suspensió, que han provocat que la qualitat de l'aigua, en aquest tram de torrent, "sigui la pròpia d'aigües contaminades, incompatibles amb usos domèstics o agraris".Aquesta situació es va prolongar, al menys des de 2004 "sense que Josep Montràs, en la seva condició d'alcalde de Moià i coneixedor dels fets" no fes res per evitar la contaminació del torrent, i encara pitjor ja que va ser "decisió seva", actuant com a alcalde, "que va decidir de no completar les obres previstes".En aquest aspecte la interlocutòria exposa, "sense que vinculi a les parts acusadores", que "aquests fets podrien correspondre amb els elements típics del delicte contra els recursos naturals i el medi ambient de l'article 325.1 del Codi Penal". Aquest article comporta penes de presó d'entre dos i cinc anys, tenint en compte que es determinarien a la part alta d'aquesta franja si el delicte posés en risc la salut de les persones.A partir d'aquesta interlocutòria, l'acusació i el ministeri fiscal tenen deu dies -que vencen a primers de la setmana entrant- per sol·licitar l'obertura de judici oral presentant l'escrit d'acusació. Cal recordar que a banda de l'acusació pública, l'Ajuntament de Moià va aprovar en el ple de maig personar-se com a acusació particular en aquest cas.