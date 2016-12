Les persones sotasignades demanem als nous càrrecs que han de formar equip de govern al Consell Insular de Menorca, que analitzin totes les possibilitats de reconduir les intervencions que han causat una important controvèrsia en relació a la carretera general.

En concret, sol·licitam una plena implicació institucional per a trobar noves fórmules per actuar o per refer actuacions en el tram Maó-Alaior, prescindint de les rotondes a doble nivell a Biniai, Rafal Rubí i l'Argentina, i per analitzar opcions a l'entrada d'Alaior. Per poder fer-ho, s'han d'aturar temporalment les obres en aquests punts, mantenint la resta de treballs que s’estan executant a la carretera. Així mateix, demanem que siguin revisats els projectes previstos en el tram Ferreries- Ciutadella i en el d'Alaior a Ferreries.

Aquesta Plataforma de ciutadans per al diàleg, es va constituir el febrer de 2014 i va servir per organitzar vàries trobades amb l'anterior equip de govern, que sempre van resultar infructuoses.

És la voluntat de les persones signants, tornar obrir un procés de diàleg amb els nous representants elegits a les passades eleccions del 24 de maig. Com en les anteriors ocasions, ens mou l'objectiu de poder trobar un model de carretera més integrat en el paisatge de Menorca, que augmenti igualment la seguretat dels usuaris i que resulti més coherent amb la declaració de Reserva de Biosfera.

La Plataforma creu en la participació permanent de la ciutadania. A tal efecte, ens oferim per ajudar a buscar solucions, per analitzar problemàtiques i per impulsar una reflexió col·lectiva sobre aquest tema.

La col·laboració responsable ha de permetre millorar la cohesió social, així com també recuperar part de la imatge d'illa ben conservada, que s'ha vist malmesa per la desproporció del disseny d'alguns dels enllaços del primer tram que s'ha adjudicat. Cal treballar de forma conjunta perquè el projecte de la carretera general serveixi per a reforçar Menorca en la seva globalitat.

Aquesta és la nostra disposició.