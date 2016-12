El pantà de Sau serà l'escenari enguany del Festival Bioritme.

El Festival Bioritme es prepara per a la seva tercera edició amb un canvi d'espai, des del Bosc Tancat de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), indret que va acollir les dues primeres edicions, al pantà de Sau, situat a Vilanova de Sau (Osona).A més, aquesta edició, que tindrà lloc entre els dies 27 i 30 d'agost comptarà amb un cartell format, entre d'altres, per La Troba Kung-Fú, Green Valley, Pep Sala, Ítaca Band i Zoo, a més d'actuacions de DJ.La filosofia del festival continua sent la del compromís amb la música emergent, l'activisme social, la salut i l'ecologia.