La Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA), com a entitat que agrupa als col·legis professionals i associacions d'ambientòlegs de tot l'Estat espanyol, reclama una normativa que proposi eines per a facilitar l'accés de la societat a les energies renovables i a l'autoconsum energètic.L'avenç de la societat cap a la sostenibilitat i la maduresa de les tecnologies associades a les Energies Renovables generen una perspectiva de futur en la qual el model energètic pot ser, i serà, més corresponsable, permetent importants avanços en la mitigació del canvi climàtic i una producció elèctrica que incorpori criteris socials.En aquest model energètic, l'autoconsum d'energia hi juga un paper crucial, on, a més a més, és capaç de generar grans oportunitats de negoci i ocupació tant per als titulats en Ciències Ambientals com per a molts d'altres professionals.Per aquests motius des de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals s'entén que és necessari treballar en el Projecte de Reial Decret sobre autoconsum energètic, amb la finalitat de garantir que la seva redacció estableixi un marc regulat senzill, obertament favorable a l'autoconsum energètic, sense peatges addicionals per la potència de generació instal·lada, ni costos pel consum de cada KWH solar produït, i que permeti consolidar un pilar fonamental en el desenvolupament del sector de les energies renovables, i per tant del medi ambient i l'ocupació.