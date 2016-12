Instantània del lliurament d'un dels premis EolicCat a Pep Salas. Foto: Manifesta Comunicació Corporativa.

L’Associació Eòlica de Catalunya ( EolicCat ) ha concedit aquest dimarts els VI Premis Periodístics a Jordi Garriga, redactor del suplement d'El Punt Avui L'Econòmic , i a Pep Salas, expert en eficiència energètica, consultor i fundador de les empreses Enerbyte i Smartgrid.cat . L'encarregat de donar els guardons va ser Pere Torres, secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en un acte que també va comptar amb la participació de Pere Palacín, director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, i de Víctor Cusí, president d'EolicCat.En la categoria de premsa escrita, Jordi Garriga ha estat premiat pel tractament que ha fet de temes relacionats amb el sector elèctric i les energies renovables i, concretament, de l'energia eòlica amb peces com "Refinançar el vent per suportar la reforma", publicat l'octubre passat i, el més recent, "La minieòlica també vol bufar", publicat diumenge 7 de juny.Per la seva banda, Pep Salas ha estat guardonat en la nova categoria de xarxes socials per la seva tasca divulgativa en l'àmbit de les energies renovables, l'eficiència energètica i les xarxes intel·ligents a través de diversos mitjans de comunicació i, sobretot, del seu blog smartgrid.cat on ha publicat posts com ara "Nou esborrany de Reial Decret sobre Autoconsum: un nou pas enrere", a principis de juny.L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc ahir, dimarts 16 de juny, al Born Centre Cultural de Barcelona en el marc de la celebració de la VII Festa del Vent que va aplegar a una setantena de persones entre membres d'EolicCat i representants d'institucions i empreses del sector. Durant l'esdeveniment, el president d'EolicCat, Víctor Cusí, va demanar canvis en la normativa catalana actual per tal de poder instal·lar nous parcs eòlics en zones amb molt vent i treballar per aprofitar les oportunitats que s'obren en el nou escenari energètic mundial que aposta per les renovables.Aquesta va ser la sisena edició dels Premis Periodístics EolicCat que tenen com a objectiu distingir als periodistes i col·laboradors que, a través dels mitjans de comunicació, han destacat per un tractament rigorós, divulgatiu i contrastat de l’energia eòlica.EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, és la veu del sector empresarial eòlic a Catalunya. Entre els objectius principals d'EolicCat destaca el fet de promoure l'energia eòlica com a instrument de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient. Nascuda al 2006, actualment formen part de l'associació la pràctica totalitat dels actors vinculats al sector eòlic que hi operen: empreses dedicades a la fabricació, desenvolupament i manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, promotors eòlics, i entitats juridicofinanceres.