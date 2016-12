Durant els dos últims mesos -abril i maig-, els nivells de contaminació per ozó troposfèric de l'aire d'Alcoi han estat per damunt dels límits recomanats per l'OMS (Organització Mundial de la Salut); a més, en 7 dies s'han superat també els nivells de protecció de la salut establits per la normativa de la Unió Europea, que són menys exigents.L'anàlisi de les dades de contaminació de l'aire obtingudes de l'estació instal·lada a la plaça del ciclista Blai Domingo Llidó, que forma part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, són preocupants:L'ozó de la troposfera (capa més baixa de l'atmosfera) és un dels contaminants més problemàtics que s'acumulen en l'aire de les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. Es calcula que és el causant de 1.700 morts prematures cada any a l'Estat espanyol.L'exposició a nivells alts d'ozó és especialment negativa per a l'aparell respiratori: l'ozó arriba als pulmons, ataca les cèl·lules i provoca una inflamació que dificulta la respiració. També causa cefalees i irrita els ulls.A més d'afectar la salut humana, l'ozó és un contaminant agressiu per als vegetals, que causa danys importants en l'agricultura i en els boscos.Un altre contaminant que durant l'última dècada també es trobava a Alcoi per damunt dels nivells recomanats per l'OMS eren les partícules fines (les conegudes com a PM2,5). Lamentablement, a hores d'ara no es pot saber quina és la situació d'aquest perillós contaminant en la nostra ciutat, ja que des de l'any passat la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha deixat de mesurar-ne els nivells. Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, aquesta falta de control és un greu retrocés, que demostra el desinterés de la Conselleria per la protecció de la nostra salut i de la natura.Davant de la preocupació per aquest greu problema, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha organitzat per al pròxim divendres, 12 de juny, una conferència sobre contaminació atmosfèrica i salu t. En aquesta xarrada, d'accés lliure, s'abordarà el tema dels estudis realitzats en epidemiologia ambiental per conéixer els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població.L'acte, que tindrà lloc a les 19.30 h al Centre Ovidi Montllor (c/Vistabella, 8), estarà a càrrec d'Amparo Ferrero Sanchis, investigadora predoctoral en epidemiologia ambiental en l'Àrea d'Ambient i Salut de la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).MÉS INFORMACIÓ SOBRE QUALITAT DE L'AIRE A ALCOI