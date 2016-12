Un equip d'investigadors de la Universitat de Cambridge , al Regne Unit, ha elaborat l'estudi " Smelly Maps: The Digital Life of Urban Smellscapes ", el qual té per objectiu detectar les olors que caracteritzen Londres i Barcelona.Els investigadors van comptar amb l'ajuda de voluntaris locals, que van recórrer els carrers de la ciutat catalana i britànica per identificar les olors de cada barri. A partir de les descripcions obtingudes, l'equip va elaborar una mena de diccionari urbà en què distingia les olors més desagradables -vòmit, escombraries, podrit-, de les agradables -espígol, fruita, flors-.Un cop catalogades, els científics van creuar aquestes definicions amb dades de les xarxes socials. En total la seva mostra va incloure l'anàlisi de 17 milions de fotos de Flickr, 436.000 posts d'Instagram i 1,7 milions de tuits publicats entre el 2010 i el 2014.Als resultats, en forma de mapa, es pot observar com a Barcelona les olors relacionades amb el fum i la contaminació es concentren a la Diagonal i a la Ronda Litoral, per contra aquelles vinculades a perfums naturals -flors, fruites, etc.- se situen a Montjuïc, al Parc de la Ciutadella i al Parc Güell. Del mapa també es desprèn que l'olor de tabac és característica de la Barceloneta, la qual contrasta amb l'aroma del menjar del Port Vell.