La Fira per la Terra ha celebrat enguany el 20è aniversari. La Fira és una activitat de l'associació Dia de la Terra-Catalunya, que va néixer per celebrar el Dia de la Terra a nivell internacional. El Dia de la Terra se celebra el dia 22 d'abril i la Fira es porta a terme cada any el cap de setmana més proper al dia 22 d'abril, per això enguany es va celebrar el cap de setmana del 25 i 26 abril —al Parc de la Ciutadella i al Passeig Lluís Companys de Barcelona.En el reportatge de celebració podem tenir una idea del que ha significat i significa la celebració de la Fira a la capital catalana. Que sigui per molts anys!