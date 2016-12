L’objectiu d'aquest seminari és debatre dins de l’àmbit europeu les afectacions sobre la salut pública dels ciutadans sotmesos a nivells de concentració elevats de contaminants atmosfèrics locals. Foto: XBC.

Aquest divendres 5 de juny, coincidint amb el dia Mundial del Medi Ambient, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona el seminari d’àmbit europeu "Simposi Europeu sobre qualitat de l'aire, soroll i efectes en la salut a les aglomeracions urbanes", emmarcat dins les accions del Pla de millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020.L’objectiu d'aquest seminari és debatre dins de l’àmbit europeu les afectacions sobre la salut pública dels ciutadans sotmesos a nivells de concentració elevats de contaminants atmosfèrics locals -com els òxids de nitrogen, les partícules fines i l’ozó troposfèric- i a nivells elevats de soroll, així com els plans d’acció i les mesures de xoc que estan emprenent les principals ciutats europees per reduir els nivells de contaminació.El seminari comptarà amb dos blocs temàtics i una taula rodona. El bloc “Plans d’acció per la reducció de la contaminació” serà introduït per Andre Zuber, màxim responsable de la Comissió Europea del Paquet legislatiu Clean Air for Europe.La taula rodona, moderada per la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, comptarà amb la participació dels responsables de la vigilància i planificació de la qualitat de l’aire de les ciutats de Londres, París, Berlín, Milà, Florència i Barcelona.La implantació de zones de baixes emissions, la fiscalitat de la contaminació per NOx i PM10 en zones contaminades com a eina de finançament del transport públic, la necessitat de substituir el parc de vehicles actual per vehicles de baixes emissions de contaminants locals o emissions locals zero com el vehicle elèctric; l’aposta per les energies més netes en la mobilitat com el gas natural; la bicicleta urbana per a la mobilitat obligada; els models de creixement de ports i aeroports pròxims a les ciutats i les noves normatives d’emissions dels vaixells per partícules i òxids de nitrogen; la generació elèctrica en grans centrals elèctriques i la necessitat d’avançar en la implementació de la Directiva d’emissions industrials hi seran objecte de debat.El segon bloc “Perspectives en l’àmbit de la salut i la recerca epidemiològica” serà introduït per Francesco Forastiere, consultor de l’Organització Mundial de la Salut en matèria de salut i contaminació i ex president de l’ Associazione Italiana di Epidemeologia, i comptarà amb participació del director del CREAL, el CSIC i el secretari general de Salut Pública del Govern de la Generalitat, Antoni Mateu.La cloenda del seminari anirà a càrrec del conseller de salut del Govern de la Generalitat, Boi Ruiz.La jornada és coorganitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental, el CREAL i ISGlobal i compta amb el suport de la Xarxa Air de la UE.Les inscripcions es tancaran el dia 3 de juny a les 15:00 hores. · Programa [PDF, 208,93 KB ]