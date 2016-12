El decret estableix també el procediment per autoritzar les activitats d’utilització confinada i dels alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercial amb OMG. Foto: Last Resistance.

El Govern ha donat llum verd al Decret pel qual s'estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament (OMG). Entre d’altres, la norma adequa a la nova regulació de la UE les competències de Catalunya i crea un registre per garantir el compliment dels requeriments europeus i estatals de la normativa.El text aprovat actualitza el decret vigent des de 2003, que queda derogat, a partir de les necessitats detectades durant tot el temps transcorregut des de la seva aprovació. En primer lloc, i d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’amplia la competència per donar cobertura a tota la tipologia d’organismes modificats genèticament que es pugui presentar més enllà dels vegetals, incloent també microorganismes i animals. S'estableix també el procediment per autoritzar les activitats d’utilització confinada i dels alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercial amb OMG, siguin de caràcter biològic, biomèdic, industrial, agronòmic, o de qualsevol altra tipologia o finalitat, en tot el que és competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.D'altra banda, i atesa la importància que han adquirit a Catalunya les diverses activitats amb organismes modificats genèticament, es reforça la Comissió Catalana de Bioseguretat i se’n regula la composició, funcions i competències. S'eleva a rang de directors generals i es faculta com a entitat competent per autoritzar o denegar les activitats d’utilització confinada i alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització amb qualsevol OMG. Es crea, a més, la Comissió Tècnica d'OMG, l'òrgan de suport i assessorament de la Comissió Catalana de Bioseguretat, en qüestions de la seva competència i especialment en matèria d'avaluació del risc.El decret aprovat també crear el Registre d’OMG a Catalunya per complir els requeriments de les normatives estatals i europees sobre l’anotació de la localització d'alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització i dels cultius d'OMG autoritzats comercialment. A més, s’incorpora al Registre la inscripció de les instal·lacions i de les activitats d’utilització confinada amb OMG de Catalunya.L'establiment de plans d'emergència per a la utilització confinada també és un aspecte previst en aquesta disposició, s'hi han incorporat normes pel que fa a la coordinació de la vigilància i el control d’aquelles activitats de les quals és competent la Generalitat de Catalunya, i es determina el règim sancionador aplicable d'acord amb les diverses legislacions en la matèria, i amb les especificitats corresponents a la matèria objecte d'aquest Decret.L'aprovació d'aquest Decret compleix amb la necessitat d'adequar l'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al règim jurídic dels OMG i a la situació actual de la societat de forma que es pugui exercir amb claredat les competències que corresponen a Catalunya.