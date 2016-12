ERC, la CUP i Barcelona en Comú van apostar per implantar progressivament, de manera dialogada amb els barris, la recollida selectiva. Foto: Arxiu.

En un debat promogut per l' Estratègia Catalana Residu Zero i la FAVB, representants de les diferents candidatures que es presenten a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona van debatre sobre la situació actual de la gestió de residus a Barcelona i com avançar la situació d'estancament actual. En el debat hi van participar representants de CiU, PSC, Barcelona en Comú, ERC, CUP i Ciutadans.Les propostes que van generar més consens van ser la possibilitat d'implantar una recollida porta a porta i la necessitat d'obrir el contenidor d'envasos a tots els materials reciclables.Moltes ciutats de mida similar a Barcelona recullen els residus domiciliaris porta a porta. En són exemple ciutats com Milà (que ha aconseguit recollir selectivament el 60% de la fracció orgànica d'origen domèstic en només dos anys i amb un nivell d'impropis inferior al 5%), Berlín, San Francisco... I, de fet, en barris cèntrics de la ciutat com el Gòtic o el Raval, la fracció resta es recull porta a porta el rebuig.A partir d'aquesta constatació, ERC, la CUP i Barcelona en Comú van apostar per implantar progressivament i de manera dialogada amb els barris, aquest tipus de recollida. Joan Puigdollers, actual regidor de medi ambient, va sorprendre en anunciar que l'Ajuntament ha elaborat un estudi per a implantar aquesta recollida a Barcelona. De fer-se realitat, Barcelona podria arribar a duplicar la quantitat de residus recollits selectivament. D'aquesta manera s'afegiria als més de 100 municipis catalans que ja fan recollida porta a porta i que superen el 60% de recollida selectiva.Alguns països, com per exemple Alemanya, han començat a substituir el contenidor d'envasos lleugers per un contenidor anomenat de productes reciclables. Aquest canvi ha permès augmentar en un 50% la quantitat de residus reciclables recollits i simplificar el sistema de separació per a la ciutadania.També en aquest cas, la major part dels partits tenien una opinió formada al respecte i apostaven per substituir el contenidor d'envasos lleugers (contenidor groc) per un contenidor de "materials reciclables".També es va constatar que els municipis no disposen dels instruments i competències més apropiats per impulsar els objectius de la política de residus i els candidats van apostar que caldria una reforma del marc legal per facilitar el paper de les administracions locals.En aquest sentit es va valorar com a desitjable l'aprovació d'una llei de prevenció de residus a nivell català que inclogués aspectes com la prohibició progressiva de determinats productes d'un sol ús, l'ampliació de la fiscalitat ambiental i dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor així com sistemes de devolució i retorn.Finalment, es va estar d'acord amb la proposta d'impulsar un pacte per avançar cap al Residu Zero després de les eleccions, que recollís els punts esmentats anteriorment així com altres que van sorgir en el debat.La major part de les 700.000 tones de residus que es produeixen cada any a Barcelona van a parar a abocadors, incineradores o cimenteres. A causa d'una recollida selectiva estancada en el 35%, actualment a Barcelona es recullen 460.000 tones de rebuig cosa que suposa 285 kg/hab/any. Els municipis que han adoptat estratègies de Residu Zero, com la mancomunitat de Contarina (Itàlia), San Francisco o Ljubljana han assolit nivells de rebuig inferiors als 100 kg/hab/any i nivells de recollida selectiva superiors al 70%.Aquesta situació fa que el model de gestió de residus de Barcelona segueix essent un problema per als seus veïns que han d'assumir Ecoparcs –Ripollet, Montcada–, abocadors –Cerdanyola, Rubí, Els Hostalets de Pierola–, incineradores –Sant Adrià de Besòs– o cimenteres –Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat, Sant Andreu de la Barca–.Fins a l'any 2010 l'evolució de la recollida selectiva de residus a Barcelona seguia una línia ascendent, especialment a partir de l'extensió de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tots els barris.Des d'aleshores, però, tant la quantitat de materials recollits selectivament com el percentatge de recollida ha disminuït, situant-se en un 35% l'any 2014.En el cas de la matèria orgànica d'origen domiciliari el nivell d'impropis se situa al voltant del 30% i pel que fa als envasos lleugers, els impropis se situen en el 25% malgrat les repetides campanyes de comunicació realitzades.Podeu trobar un resum detallat del debat clicant en aquest enllaç