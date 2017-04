Plànol de les obres de reubanització de la plaça de Lesseps, a Gràcia (Barcelona). Foto: TiS.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat avui les primeres tasques de la reurbanització a l’entorn de la plaça de Lesseps de Barcelona (a Gràcia) afectat per les obres de la línia L9 del metro. Aquesta actuació, consensuada amb l’Ajuntament i el veïnat, té com a objectius principals restaurar i millorar la mobilitat dels vianants i recuperar l’espai per a l’ús ciutadà de la plaça. Es preveu que les obres, amb un pressupost de 868.000 euros, tinguin un termini d’execució de sis mesos.Desmuntatge del pont grua de l’obra: Es duran a terme tasques prèvies a la urbanització com el desmuntatge i retirada de la grua pòrtic existent, així com d’altres elements de l’obra. En aquest sentit, el desmuntatge de la grua està previst per la setmana que ve.Tancament i reompliment de la rampa actual d’accés a l’estació de l’L9: Es tancarà i cobrirà la rampa utilitzada pels vehicles durant les obres de l’L9.Cobertura del pou de les obres de l’L9: Es cobrirà el pou, de 25 metres de diàmetre, de l’estació mitjançant una llosa recolzada amb diverses bigues.- Treballs per donar continuïtat a la vorera de Travessera de Dalt al llarg de tota la plaça, tant en recorreguts com arbrat i il·luminació.- Plantacions d’arbres i espècies arbustives- Ubicació d’una zona de jocs infantilsLa plaça de Lesseps representa un important node de comunicació viària a la ciutat i es configura a partir de la cruïlla de dos eixos com la Travessera de Dalt i Gran de Gràcia-Avinguda Vallcarca. La plaça, molt utilitzada també pels vianants, queda subdivida en dues àrees per Travessera de Dalt. L’àmbit on s’actua correspon a l’àrea sud-est de la plaça i l’obra que ara comença abastarà uns 2.100 metres quadrats de superfícieAquestes obres s’emmarquen en les actuacions consensuades entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per arranjar els espais afectats pel replantejament de l’execució dels treballs de l’L9, que actualment se centren en la posada en funcionament del ramal cap a l’Aeroport el 2016. En aquest sentit, s’han reurbanitzat les places de Maragall i de Joaquim Folguera (estacions de Maragall i Putxet), s’ha arranjat l’entorn de Sarrià i Mandri i actualment estan en execució els treballs de recuperació de la plaça Sanllehy. Pròximament, el Departament licitarà l’obra d’arranjament de l’àmbit de Guinardó.