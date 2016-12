A Europa es destinen 467.000 hectàrees a la producció d’arròs. El cultiu d’aquest cereal requereix la inundació permanent del terreny, una pràctica que genera gasos d’efecte hivernacle i que té un forta incidència en el consum d’aigua. Mitigar l’impacte d’aquest cultiu sobre el medi i satisfer una demanda d’arròs en augment són els reptes que el projecte «GREENRICE: Sustainable and environmental friendly rice cultivation systems in Europe», promogut per l' IRTA , encararà en els propers tres anys. GREENRICE és un projecte amb finançament europeu que agrupa investigadors de 7 centres de recerca d’Espanya, Itàlia, França i Anglaterra. L’objectiu és avaluar l’eficàcia d’un sistema alternatiu de producció d’arròs anomenat "Alternate Wetting and Drying" (AWD). Aquesta pràctica consisteix en inundar els camps amb pocs centímetres d’aigua (de 2 a 5), deixar-los assecar fins que el sòl arribi al límit d’humitat necessària i tornar a inundar-los de nou. Es considera que amb aquesta pràctica es pot reduir d’un 15 a un 30% d’ús d’aigua i fins a un 48% d’emissions de metà, sense disminuir la producció.El projecte farà un seguiment dels efectes que el canvi de sistema té sobre el medi i sobre la productivitat en tres zones representatives d’Itàlia, França i Espanya. Es controlaran paràmetres sobre el consum d’aigua, la salinitat i les comunitats microbianes del sòl, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la colonització de micorizes arbuscular. També s’identificaran les varietats que reaccionen millor amb el sistema AWD, així com els trets que en determinen l’adaptació per tal de definir les bases per a una selecció assistida de millora vegetal.Els resultats obtinguts en el projecte GREENRICE es donaran a conèixer entre productors i gestors de parcs naturals per tal que serveixin de base per a una millora ambiental del cultiu de l’arròs.