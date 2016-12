La lluita per un aire net és al carrer. I és allí on la Plataforma per la Qualitat de l'Aire vol plantar-li cara. Per això es convoca a totes les veïnes i veïns de Barcelona a una batalla simbòlica contra la contaminació atmosfèrica aquest dissabte 16 de maig a les 11:30 h a la plaça de les Glòries.I el dilluns 18 de maig hi haurà el debat electoral «Barcelona per la Qualitat de l'Aire», organitzat també per la Plataforma, per dialogar sobre les mesures necessàries per posar fi a la contaminació de l'aire amb les candidatures a l'Ajuntament de Barcelona.Més informació: Programa i preguntes enviades a les candidatures a l'Ajuntament de Barcelona . Dilluns 18 de maig a les 18:30, a la seu de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC): carrer d'Aiguader, 18, de la Barceloneta ( ).