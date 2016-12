El castell del Montgrí. Foto: Arxiu.

Aquest proper diumenge 17 de maig, a les 10 del matí, les persones que acudeixin a la III Marxa del Montgrí que organitza el Festival Ítaca es trobaran amb una taula de vitualles poc convencional: hi haurà esmorzars elaborats a partir de descarts comercials, o sigui, aliments que són retirats del circuit de venda pel fet de no oferir determinades característiques (pel seu aspecte, per estar a punt de caducar o per altres motius), però totalment saludables.



L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), doncs, servirà el primer missatge reivindicatiu de la jornada: cal que prenguem consciència del valor que tenen els aliments i de tot el que llencem quan no els aprofitem: energia, aigua, esforç humà i econòmic.

Per poder realitzar aquesta activitat, s'han mobilitzat prop d'una trentena de voluntaris de diverses entitats, entre elles el col·lectiu Escudella Solidària, que ja havia participat activament als dinars de «La Manduca no caduca» del 2014, i que es fa càrrec de la preparació de l'àpat, i s'ha comptat amb la col·laboració d'una cinquantena de comerços de Torroella, l'Estartit i Girona, que han facilitat la recollida de les seves minves per part dels voluntaris.

Les dades mundials de malbaratament alimentari són esfereïdores: un terç de la producció mundial es perd o es malbarata. I això passa mentre milions de persones passen fam. Les pèrdues tenen lloc en diferents punts de la cadena, i per diversos motius. Però una de les causes subjacents és la pèrdua de valor dels aliments en la nostra societat. Per això la campanya que emmarca aquesta i d'altres accions se centra en la sensibilització per recuperar el sentit dels aliments com a productes valuosos que no hem de malbaratar.



El projecte es realitza conjuntament amb Fundació ENT i Espai Ambiental, amb accions per tot el territori català i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.