El 56% de les persones enquestades va entre 1 i 4 vegades a l’any a la deixalleria.

Un 93% de les persones enquestades afirmen separar els residus a casa i el 43% d’aquests consideren que estan ben informades del servei de residus.

El 7% dels que no separen residus afirma que és per la manca d’espai o perquè té els contenidors lluny.



Les darreres caracteritzacions d’envasos dels contenidors del centre de la població, a Santa Coloma de Farners (Selva), situen el percentatge d’impropis al 31%, a diferència del 42,5% d’abans de la campanya i, per tant, corroboren que el tancament dels contenidors del centre, la reducció de la mida de les boques del mateix i el reforç informatiu de la campanya han donat els seus fruits.Per altra banda, durant la campanya es van realitzar un total de 614 enquestes amb diferents preguntes sobre la satisfacció de diferents serveis municipals, amb els següents resultats:La valoració dels serveis generals municipals és de 6,68, del servei de neteja viària 6,87 i del servei de deixalleria 7,85.La campanya ha estat promoguda per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i es va realitzar amb la col·laboració de la concessionària del servei de recollida de residus, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, del Consell Comarcal de la Selva, Ecoembes, Ecovidrio i la subvenció per part de l’Agència de Residus de Catalunya.