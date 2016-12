El magatzem de gas Castor, davant la costa de l'Ebre.

Diverses organitzacions socials urgeixen implementar mesures contra el Projecte Castor després de la resolució aprovada pel Parlament Europeu i altres processos judicials en curs. Ha d'abordar-se la qüestió del pagament de la indemnització, que pagaria la ciutadania a través de la factura del gas, del deute i del desmantellament de les instal·lacions del magatzem de gas. També és prioritari revisar el mecanisme financer europeu que va possibilitar el projecte i que segueix vigent, com destaquen l'Observatori del Deute en la Globalització, Ecologistes en Acció, la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia entre altres organitzacions.El Parlament Europeu va instar la setmana passada a la Comissió i al Banc Europeu d'Inversions al fet que prenguin mesuras a fi d'evitar que els ciutadans espanyols hagin d'abonar els 1.350 milions euros en compensacions pel Projecte Cástor. El desembre passat, també la Defensora del Poble europea, Emilly O’Reilly, va reclamar l'atenció de la Comissió sobre aquest tema.El president del Banc Europeu d'Inversions, Werner Hoyer, ja ha reconegut públicament que el projecte Castor ha estat precedit d'una avaluació desastrosa, malgrat que el banc que presideix segueix sense donar resposta a la denúncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia (PCDTS) va presentar ja fa més d'un any.La Plataforma espera que l'informe de la resolució aprovat per majoria al Parlament Europeu (350 vots a favor) sigui implementat a partir d'ara. “El resultat d'aquesta votació ens anima a seguir en el nostre esforç per aconseguir la derogació del Decreto Llei 13/2014 del mes d'octubre sobre el pagament d'aquesta subvenció encoberta. Des de la Plataforma del Sénia presentarem pròximament una denúncia davant la Comissió Europea i un petició davant el Parlament Europeu, per seguir insistint sobre aquest tema. A més d'una queixa formal davant la Defensora Europea per la falta de resposta del BEI a la nostra sol·licitud de fa més d'un any”, explica Evelio Monfort, membre de la Plataforma.La resolució mantingui l'opinió pública en alerta de cara als processos judicials a nivell de l'Estat espanyol, que es preveuen lents, tant la causa en el jutjat 4 de Vinarós per delictes mediambientals, com els recursos d'inconstitucionalitat presentats per la Generalitat de Catalunya i pel PSOE. Així mateix “es posa en relleu la urgent revisió del mecanisme financer europeu dels Project Bonds que va fer possible el projecte, i que segueix vigent” explica Mònica Guiteras de l'Observatori del Deute en la Globalització.El deute d'1.350 milions d'euros generada a través de la indemnització que el Reial decret Llei 13/2014 va assegurar a ACS el passat octubre, serà abonada a través de la factura del gas durant 30 anys, però pot arribar a convertir-se en una suma de més de 4.000 milions, als quals cal sumar altres costos milionaris de manteniment i operació que Enagas, la nova encarregada de la infraestructura, cobrarà també a través d'aquesta factura. Ni el Govern ni el ministeri d'Indústria han informat sobre com es concretarà aquest pagament a través de la factura del gas a partir de 2016. Fins i tot els informes sobre el risc sísmic que el govern ha encarregat a instituts internacionals segueixen sense presentar-se, retardant aquesta decisió fins i tot a la propera legislatura.Les organitzacions exigeixen la suspensió cautelar del Reial decret mentre no es resolguin els diferents processos judicials i administratius del cas, i es depurin les responsabilitats penals i polítiques. Condemnen aquesta infraestructura innecessària i el seu deute il·legítim, especialment en un moment on es donen situacions de pobresa energètica i d'emergència social generalitzada. Consideren que els danys, el deute i el desmantellament de la plataforma Castor han de ser assumits pels responsables. Mentre la qüestió no se soluciona, creix el malestar i la indignació de la població, la impunitat dels responsables, i els interessos d'un deute impagable.