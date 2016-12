La Proposta Energètica Municipalista de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), ha començat a rebre suport de diferents candidatures municipals, organitzacions i persones d’arreu del territori català, després de la presentació del document la passada setmana a Barcelona.A l’acte de presentació de la Proposta Energètica del passat dimecres 30 d’abril al Pati Llimona, van assistir representants de Barcelona en Comú, CUP-Capgirem, Equo, ERC, EUiA, ICV, Podem i PSC. La resta de formacions polítiques, CiU, Ciutadans i PP no van respondre a la invitació tot i haver estat convidades.Tots els representants assistents van posar en valor el caire innovador de la proposta, pel fet d’incloure una perspectiva global (fent referència al deute ecològic a i a les generacions futures) i alhora concretar les mesures a través d’allò més local. De manera generalitzada també es va valorar molt positivament la importància que la proposta dóna al paper de la participació activa de la població i a la radicalitat democràtica que les diferents mesures requereixen (control ciutadà, mecanismes de decisió directa, auditories, etc.)Una de les mesures sobre les que es va concretar el suport de tots els grups polítics assistents va ser la de la creació d’una comercialitzadora i distribuïdora municipal (o mancomunada) d’energia verda i de gestió públic-ciutadana, on fos clau la participació activa de la població del municipi. El diagnòstic compartit sobre emergència de la problemàtica de la pobresa energètica és també un punt més d’impuls per a tirar endavant mesures valentes com aquesta, que requereixen d’una forta voluntat política.La Xse lamenta l’absència durant l’acte de CiU, Ciutadans i PP i espera la seva participació i posicionament en propers actes, particularment sobre temes tant centrals com el paper de les grans empreses energètiques en la problemàtica de la pobresa energètica, o la possibilitat d’alternatives energètiques a petita o mitjana escala que deixin fora aquest mateix oligopoli.Un cop presentada la Proposta, la Xse obre un espai virtual on poder registrar el suport per part de les candidatures, organitzacions i persones que puguin fer des dels diferents municipis. Algunes formacions ja han difós la proposta entre tots els seus grups municipals. Alhora, durant les properes setmanes es duran a terme nous actes a la resta del territori català, en els que es presentarà i debatrà aquesta Proposta en el marc de diferents municipis, amb l’objectiu d’activar sinergies i estratègies de treball conjuntes, prèviament a les eleccions del 24 de maig.La Proposta Energètica Municipalista irromp per les eleccions municipals però tindrà recorregut més enllà d’aquestes. Des de la Xarxa per la sobirania energètica es continuarà treballant per la posada en pràctica de les propostes del document i per donar seguiment als grups i candidatures que s'han posicionat a favor d’aquestes per tal de vetllar per la seva implementació.