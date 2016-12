L’associació Posidonia MED, organitzadora del Posidonia Festival, juntament amb el Centre d’Estudis del Mar (CEM) de la Diputació de Barcelona, coordina els actes del Clean-Up Day a Sitges com a activitats prèvies al Festival, que se celebrarà el 6 de juny a Sitges i que enguany tindrà com a tema central el problema de la contaminació de plàstics als mars i oceans.

En la línia cultural i lúdica característica del Posidonia Festival (que combina la sensibilització mitjançant xerrades, pel·lícules, etc., juntament amb concerts i aperitius gratuïts), el dia 9 de maig, després d’un concert de piano i de la presentació del Clean-Up Day i del Posidonia Festival 2015, hi haurà una conferència sobre els residus plàstics i la presentació del protocol i aplicatiu MARNOBA –de detecció i recollida de deixalles-. La tarda finalitzarà amb un pica-pica i copa de cava.

El dia 10 de maig es durà a terme la recollida de deixalles a les platges de Sitges, en el que serà pròpiament la jornada de neteja europea o Clean-Up europeu. La recollida es farà segons el protocol MARNOBA. De la neteja es recuperarà material que artistes reutilitzaran per fer una exposició d’art a la platja durant el Festival.

El Clean-Up Day, “Let’s Clean Up Europe!” és una jornada que aplega iniciatives locals en un únic esdeveniment el mateix dia a tot Europa per reduir els residus abocats a la natura i donar visibilitat a la problemàtica. Està coordinat per la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), una iniciativa que promou accions de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de residus al llarg d’una setmana.

El Posidonia Festival és un EcoFestival d'Art i Natura que connecta de manera innovadora els móns de l'ecologia, del desenvolupament sostenible i de l'art. A més de l’edició a Sitges el dia 6 de juny, enguany en tindrà tres més al Mediterrani: a Carloforte (Sardenya, Itàlia) del 26 al 28 de juny; a Deià (Mallorca) l’11 de juliol; a Santa Margherita Ligure (Liguria, Itàlia) del 4 al 6 de setembre.