La pràctica de vendre llet crua del ramader al consumidor es desenvolupa amb normalitat a països com Itàlia, França i Alemanya. Foto: Arxiu.

Unió de Pagesos celebra que el Govern català hagi decidit regular la venda de llet crua de vaca, directament del ramader al consumidor, d’acord amb la normativa de la Unió Europea i fixant-se en la referència d’altres països comunitaris on aquesta venda ja és habitual, a proposta del sindicat. Tot i que l’administració encara té pendent ultimar aspectes com el registre i el control d’aquesta venda, està previst que el decret que la regula surti publicat abans de l’estiu.Des de l’any 2008 Unió de Pagesos, ha anat aportant proves de que aquesta pràctica es desenvolupa amb normalitat a països com Itàlia, França i Alemanya. A més, el sindicat ha fet valdre tots aquests anys la seva proposta en nombroses reunions amb responsables dels departaments de Salut, Agricultura, Comerç, oficines de mercats i fires locals, mercats municipals, i Diputacions catalanes. Fins i tot han col·laborat en el suport a aquest procés l’IRTA i l’Autoritat Catalana de la Competència.Unió de Pagesos va presentar la seva proposta de venda de llet crua al Parlament de Catalunya en el debat monogràfic que es va celebrar sobre el sector agrari el 14 d’abril de 2010. El Parlament va adoptar diverses resolucions que instaven el Govern de la Generalitat a treballar per generar alternatives en el sector lacti català, com les màquines expenedores de llet, i afavorir el comerç de proximitat; impulsar iniciatives que permetin compactar la cadena agroalimentària per obtenir el màxim valor afegit, i fomentar l’impuls de sistemes per escurçar la distància entre productors i consumidors.El sindicat considera que la venda directa de llet crua permetria al consumidor optar pel valor afegit de la proximitat i la qualitat, mentre el productor pot veure compensat el seu esforç amb comercialització directa del producte.Pel que fa a la màquina expenedora, Unió de Pagesos sempre ha defensat que cal donar prioritat al producte dels ramaders del mateix municipi, vetllar perquè la llet que es ven sigui realment un producte de proximitat, i que, a la vista de la màquina, quedi identificada l’explotació de la qual procedeix el producte.L’opció de vendre llet crua arriba després de que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hagi sancionat nou indústries làcties i el Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya per pràctiques que han distorsionat el mercat lleter almenys durant 13 anys.D’altra banda, l’aprovació de la venda de llet crua coincideix amb actituds d’un sector comercial que presumptament ha vingut utilitzant la llet com a producte reclam, mentre les administracions no han actuat de forma prou contundent per evitar aquestes pràctiques deslleials. A Catalunya queden actualment unes 700 explotacions lleteres, professionals i punteres, i que en els últims 22 anys la situació del sector ha fet que en pleguessin més de 4.000, el 84% de les explotacions.Tot i que les administracions animen els productors amb una normativa de contractes làctics i dret de negociació per part de les Organitzacions de Productors Lleters que els permetria una recuperació del sector, la posició de domini d’una part de la indústria i la gran distribució continua sent encara un entrebanc important per als ramaders ja que les grans superfícies encara ofereixen la llet com a producte reclam a preus molt baixos.En aquesta situació, Unió de Pagesos insisteix a demanar un distintiu o logotip per diferenciar els productes làctics obtinguts a partir de llet produïda a Catalunya, tot i que aquesta proposta no rep suport a les taules sectorials de la llet, ni per part d’altres organitzacions productores, ni de la indústria, ni de l’Administració. En el marc d’aquesta discussió a la Unió Europea, França ja ha creat un distintiu de la llet produïda en aquest país que ja es troba en els comerços.