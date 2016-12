Del 3 al 5 de maig tindrà lloc al Fòrum de Barcelona el Congrés Anual de la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), que coincideix amb el 25è Aniversari de la creació de la seva delegació europea. Més de 2.500 experts en medi ambient de 69 països diferents vénen d’Alemanya, Espanya, UK, França, EUA, Itàlia, Suïssa, Suècia, Holanda, Brasil i especialment dels països de la Mediterrània, que pateixen el problema de la manca d’aigua i la sobreexplotació dels seus recursos amb un increment constant de la contaminació ambiental. Es tracta de la més gran audiència científica en medi ambient, amb un programa científic atractiu, ple d’oportunitats de contactes i esdeveniments socials.El Dr. Damià Barceló, director de l’ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) i vicedirector de l’IDAEA-CSIC (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC), i el Dr. Carlos Barata, investigador de l’IDAEA-CSIC, són els organitzadors locals de la present edició del Congrés Anual de la SETAC Europa.El tema central és l’Environmental protection in a multi-stressed world (‘Protecció del medi ambient en un món multiestressat’), un medi ambient sotmès a les més diverses pressions originades per múltiples contaminants. S’abordaran nou punts principals, entre els quals destaca la toxicitat de substàncies contaminants, les tècniques d’anàlisi i els contaminants emergents, amb un èmfasi especial en l’efecte dels contaminants com els microplàstics o els fàrmacs en els ecosistemes aquàtics i en els mètodes per remeiar-los per mitjà de la depuració de l’aigua i del sòl.El Congrés inclou tres Keynote speakerso ponències principals: la de Peter Calow, professor d’investigació, ecòleg, cofundador i segon president de la SETAC Europa, en l'actualitat professor d'investigació de la Universitat de Nebraska, que parlarà de la història de la SETAC durant els darrers 25 anys; la de John Colbourne, ecòleg evolutiu i professor de la Universitat de Birgminghan, que parlará sobre l’aplicació de la toxicogenòmica en la predicció de riscos i la regulació de substàncies químiques; i la de Mira Petrovic, investigadora de l’ICRA, que parlarà sobre el tractament d’aigües residuals i l’eliminació de substàncies contaminants.Alguns dels principals temes sobre els quals tractarà el Congrés versen sobre l’estudi i gestió d’estressos múltiples en els rius; el tractament d’aigües residuals i la seva reutilització; el desenvolupament de noves eines analítiques tant químiques com toxicològiques per avaluar nivells i efectes dels contaminants cada vegada més petits i diversos; amb un èmfasi especial en la contaminació marina dels microplàstics.La recerca de l’ICRA també hi serà molt present i protagonitzarà nombroses ponències. Entre aquestes sobresurten el treball que exposarà Sergi Sabater, subdirector de l’ICRA, “Joint and specific responses of biofilm and invertebrates to multiple stressors in Mediterranean river” (Respostes conjuntes i específiques dels biofilms i dels invertebrats als múltiples estressors en els rius mediterranis), i en la mateixa línia “Characterization of fluvial biofilm exposed to multi-stress conditions using a metabolomics approach” a càrrec de la investigadora Sara Rodríguez. Es tracta dels primer estudis d’aquestes característiques que permeten estudiar el biofilm en rius, i es contempla com una poderosa eina de diagnosi ambiental.Una altra de les recerques de l’ICRA que es presentaran durant el Congrés és el projecte “Occurence of pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds in macroalgae, bivalve, and fish from coastal areas in Europe” (Presència de fàrmacs i disruptors endocrins en macroalgues, bivalves i peixos d’àrees costaneres europees), per la investigadora de l’ICRA, Diana Álvarez, que exposarà els resultats d’EDcs i fàrmacs detectats en mostres de peixos comestibles i d’estuaris d’Europa.La SETAC és una societat professional sense ànim de lucre que es va establir el 1979. És un fòrum on institucions i professionals de l'educació, el desenvolupament i la investigació, la indústria química i els reguladors puguin estudiar, analitzar i intentar solucionar els problemes mediambientals. SETAC Europa és una de les cinc unitats geogràfiques de l'organització SETAC mundial.L’Annual Meeting 2015 és el Congrés més gran d'Europa en aquest camp, al qual assistiran també representants de les agències reguladores, que són els encarregats de regular l'ús de les substàncies que la indústria va desenvolupant. I per descomptat també representants de les indústries químiques.Es tracta del tercer Congrés que se celebra Espanya i el primer a Barcelona; els anteriors van ser a Madrid el 2001 i a Sevilla el 2010.L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) és un centre multidisciplinari de recerca de l'aigua, creat l'octubre de 2006 pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa de Centres de Recerca (CERCA).L'Edifici H2O destina els seus 6.770 m2 a la transferència de coneixement a les empreses i la societat, a la formació continuada, capacitació i especialització de tècnics i a impulsar línies i projectes de recerca.L'ICRA és una fundació que té com a patrons el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua.La seu de l'ICRA, l'Edifici H20, situat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, està cofinançat en un 50% pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.