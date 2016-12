Instàntania de l'acte per reclamar la fi de les armes nuclears a la 20a Fira per la Terra. Foto: Fira per la Terra.

L'acte central de la 20a Fira per la Terra -la fira ecològica que es porta a terme aquest cap de setmana al Parc de la Ciutadella i al passeig LLuís Companys-, organitzat conjuntament amb Fundipau (Fundació per la Pau) ha concentrat a milers de persones per a reclamar el fi de les armes nuclears. L'acte ha consistit en un acte simbòlic: l'organització ha distribuit unes carotes amb el lema del desarmament nuclear que s'han repartit per tota la Fira.Pep Puig, promotor de Fira per la Terra, i Xavier Masllorens, president de Fundipau, han introduït l'acte tot recordant que enguany fa 70 anys de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. Hi van morir més de 200.000 persones i centenars de milers van quedar ferides i mutilades. Els seus efectes encara perduren.Avui, encara hi ha 16.000 caps nuclears molt més potents que els de fa 70 anys. El 1968 es va signar el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) que comprometia els estats que no disposaven d'armes nuclears a no desenvolupar-ne, i els estats que les tenien a desarmar-se progressivament. Quaranta anys després, el TNP no ha assolit els seus objectius.Demà dilluns 27 d'abril se celebrarà, a la seu de Nacions Unides de Nova York, una nova conferència de revisió del TNP.(Els organitzadors han proposat, també, als participants fer-se una selfie per compartir a Twitter i a Instagram amb les etiquetes #abolimlesarmesnuclears #firaperlaterra20anys).La Fira per la Terra és la principal activitat que es fa al nostre país per celebrar el Dia de la Terra (Earth Day). L'organitza l'associació Dia de la Terra-Catalunya. Se celebra el 22 d'abril a tot el món, i a Catalunya el cap de setmana més pròxim al Dia de la Terra. La xarxa Earth Day (amb seu a Washington) coordina les celebracions a nivell mundial.La idea de la Fira és la d'anar desaprenent les formes de vida i de treball que atempten contra la continuïtat de la vida a la Terra i anar aprenent a viure dins els límits del planeta, que no vol dir res més que